Giulietta e Romeo. Un travolgente cartone animato di 4 minuti. Qui

C’è un amore che va oltre la morte, oltre le contingenze infauste, oltre il piano della quotidianità. Sono i nostri singoli amori raggiunti e poi irraggiungibili. Sono dettagli della nostra vita, che vorremmo riavvolgere per non perderne sviluppi diversi. Il grande amore esiste. E non è soltanto l’inganno attraverso il quale la natura ci piega alla riproduzione. Quand’esso, pur non negando il piano fisico, lo integra e s’innalza, raggiungiamo uno stadio nuovo di gioia assoluta. Romeo e Giulietta rappresentano questa linea immortale. Che conduce l’umanità al di là del sordido. E la trascina in cielo, in una dimensione divina

