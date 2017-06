Francesco Hayez – Disegni erotici e torride confessioni dell’amante Carolina

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

DA UN POOL DI ESPERTI, QUADRI, STAMPE, OGGETTI D’ANTIQUARIATO, DI MODERNARIATO, TAPPETI, MONETE ECC? TUTTE LE CATEGORIE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE GRATUITA SONO NELLA FOTO QUI SOTTO. NON E’ NECESSARIO AVERE CAPOLAVORI. OD OPERE SUPER-FIRMATE



ACCEDI, SENZA IMPEGNO ALCUNO, AL SERVIZIO GRATUITO DI VALUTAZIONE OFFERTO DA CATAWIKI, NOSTRO PARTNER TECNICO, CLICCANDO SUL LINK QUI DI SEGUITO, QUELLO COLOR ARANCIONE. ACCEDERAI ALLA PAGINA DEDICATA.

TI DIRANNO IL VALORE DELL’OPERA E DEGLI OGGETTI E, SE POI, VORRAI VENDERE, POTRAI FARLO ANCHE ATTRAVERSO LO STESSO SERVIZIO OFFERTO DALLA CASA D’ASTE EUROPEA, FONDATA IN OLANDA, CHE HA MILIONI DI CLIENTI IN TUTTO IL MONDO. OPPURE COMPIERE LA TUA SCELTA LIBERA. NON CI SONO VINCOLI. E TUTTO AVVERRA’ NELLA COMPLETA TUTELA DELLA TUA PRIVACY. IL LINK SERVIZIO GRATUITO VALUTAZIONE. ECCOLO: www.catawiki.it/ stilearte-valutazioni



Realizzati da Francesco Hayez (Venezia, 1791 – Milano,1882) nel decennio compreso tra i suoi trenta e i quarant’anni e donati alla sua giovane modella e amante, Carolina Zucchi, i disegni erotici dell’artista ottocentesco sono di qualità tecnica elevatissima e di un’estrema verità. Realizzati tra il 1822 e il 1830, le opere si contraddistinguono per pochi tratti, sicurissimi di matita nera su carta velina — che mostrano le straordinarie capacità disegnative di Hayez – e per la naturalezza posturale dei soggetti. Nulla li avvicina – nonostante la critica abbia spesso menzionato i Modi di Giulio Romano, una raccolta di disegni dell’allievo di Raffaello, ispirata agli amori erotici degli Dei, andata poi perduta, ma ripresa, a livello di incisioni da Francesco Raimondi, alle pratiche “statuarie” di quella serie del Cinquecento. Qui si passa davvero dall’Olimpo all’alcova e si riferiscono a un piano passionale tutto romantico. La libertà del corpo, passata attraverso il Settecento, la rivoluzione e la dominazione napoleonica di Milano, ha portato a un mutamento degli orizzonti. Dalla liberazione sessuale si giunge, con Hayez romantico, a un uso non meccanico della fisicità, ma alla sua trasformazione in uno strumento della passione e del sentimento. Per trovare qualcosa di parallelo – in intensità e naturalezza dobbiamo osservare i disegni dell’ungherese Mihály Zichy, trent’anni più giovane di Hayez (qui, di seguito, il link gratuito alle opere erotiche di Zichy www.stilearte.it/mihaly-zichy-come-facevano-amore-nellottocento/ ) e nonostante la critica abbia accostato i disegni erotici di Hayez a “La scuola di Priapo” di Bartolomeo Pinelli (cfr: http://www.stilearte.it/come-bello-fa-lamore-quanne-sera-le-20-incisioni-erotiche-che-pinelli-immortalo/ ) l’opera di Pinelli è folkloristica, quasi prodotta per trovare una continuità di potenza erotica tra i romani a lui contemporanei e gli Dei della città eterna, questa sì, fortemente ispirata alle incisioni di Raimondi.

La raccolta completa di queste opere intime di Hayez si compone di diciannove disegni – uno è andato perduto -. Essi esaminano il rapporto sessuale in diverse posizioni, ma con una verità travolgente dei sensi e del sentimento che non conosce molti precedenti nell’arte erotica. La presenza di righe molto nette e la carta velina potrebbero far pensare che l’artista li avesse realizzati su carta- e tenuti per sé o venduti – e ne avesse ricavato una copia, in velina, per l’amante, con il fine di ricordare l’intensità dei momenti più intimi. Questa ipotesi è accreditata dalla provenienza dei disegni, nel momento in cui son stati immessi sul mercato: essi giungevano da Torino, dalla Collezione Zucchi, appartenente alla famiglia di Carolina, modella e amante del pittore. Cinque di queste opere vergate su quattro fogli di velina (cm 13 x 19.5; cm 20 x 28.3; cm 17.5 x 22; cm 16.8 x 22.3) furono messe all’asta il 9 giugno 2009 nella sede milanese di Sotheby’s, con una stima di base, per l’intero lotto compresa. tra i 10 e i 15mila euro.

Chi era Carolina? Era giovane donna della buona borghesia, figlia di quel ragionier Zucchi che aveva aperto la propria casa milanese ad artisti, intellettuali e musicisti. Hayez era stato accolto tra loro e lì aveva avuto modo di conoscere, tra gli altri, Donizetti e Bellini. Carolina Zucchi, come molte sue coetanee delle élite borghesi e aristocratiche era una persona colta e frequentava, ai tempi in cui conobbe Hayez, l’Accademia di Brera, dove intendeva specializzarsi nel lavoro del disegno e della realizzazione delle litografie, che poi avrebbe svolto successivamente. Si ipotizza che la giovane donna avrebbe partecipato attivamente alla cospirazione anti-austriaca, entrando nell’organizzazione femminile della Carboneria. Le testimonianze rese dalla giovane donna stessa rendono il grande amore per Hayez e l’impossibilità di coltivarlo nel tempo, nella serenità quotidiana. Ricordi e tormenti che sarebbero rimasti indelebilmente in lei. (Per accedere alle altre pagine dell’articolo, clicca, gratuitamente, sul tasto azzurro, qui sotto)

PER PASSARE GRATUITAMENTE E SENZA PROBLEMI ALLA PAGINA DEI DISEGNI, CLICCARE IL NOSTRO LINK INTERNO, DI COLORE AZZURRO-BLU, IN FONDO A QUESTA PAGINA