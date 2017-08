I cinque castelli più ampi del mondo. Grandezza e splendore. Il breve filmato

Le classificazioni degli edifici, per estensione, dipende sempre dal modo in cui si compiono le misure. Diciamo che anche l’oggettività del metro quadro può oscillare. Comunque sia queste cinque mastodontiche meraviglie si contendono il primato d’essere tra i castelli o le fortezze più grandi del mondo. Uniscono alla grandezza una notevole bellezza di ogni loro parte, grazie all’accuratezza con la quale vengono conservati. Nel breve filmato troveremo:

5) La fortezza di Salisburgo, il tedesco Festung Hohensalzburg, un sistema difensivo medievale che domina la città di Salisburgo dall’alto del Festungsberg.

4) Il Castello di Windsor residenza reale, situata nella contea del Berkshire, Regno Unito, importante per la sua antica relazione con la Famiglia Reale Britannica e per la sua architettura. Fu un castello medievale cominciato a costruire nell’XI secolo, dopo la conquista normanna inglese di Guglielmo I il Conquistatore. Dal tempo di Enrico I d’Inghilterra (XII secolo) è stato abitato da numerosi monarchi britannici, che lo hanno reso un palazzo europeo abitato fin dall’antichità

3) Il castello di Praga (Pražský Hrad) che sorge su una delle nove alture su cui si sviluppa la capitale ceca e fu il primo nucleo abitato della città. Originariamente era costituito da edifici e fortificazioni in legno; il primo edificio in pietra ad essere costruito (884 d.C.) fu la chiesa della Vergine, eretta per volere del primo principe cristiano di Boemia: Borivoj I.

2) Il forte Mehrangarh è una fortezza indiana situata su una collina nelle vicinanze di Jodhpur, all’interno dello stato federato del Rajasthan. La struttura fu eretta a partire dal 1458, ad opera del capo del clan Rathore Rao Jodh, ed è stata la dimora dei regnanti. Il forte è una celebre attrazione turistica indiana, ed ospita il Mehrangarh Museum.

1) Il castello di Malbork (in tedesco: Ordensburg Marienburg) è in Polonia e venne costruito dall’Ordine teutonico come un Ordensburg – cioè il maniero dell’Ordine religioso) cui venne dato il nome di Marienburg (letteralmente “castello di Maria”, la patrona dei Cavalieri teutonici. La città che vi crebbe attorno assunse lo stesso nome, oggi divenuta Malbork,.