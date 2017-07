I cinque più grandi, spaventosi castelli di sabbia del mondo. Il video

Ruspe, gru, elevatori. Il gigantismo spettacolare non risparmia i castelli di sabbia che vengono utilizzati, accanto a sculture realizzate con lo stesso materiale, da numerose località turistiche. come motivo di richiamo. Naturalmente questi immensi palazzi composti di minuti granelli non hanno nulla a che vedere con i castelli casalinghi, realizzati sotto l’ombrellone. Presuppongono strutture, mezzi, investimenti, schiere di lavoratori. Ecco un viaggio tra i cinque più grossi castelli di sabbia del mondo. Cose da Guinness. Un appello. Non cercate di realizzare strutture troppo grandi, in modo artigianale. sono estremamente pericolose. E soprattutto non cercate di entrare mai nel vostro castello. rischiereste, nel caso fosse grande, d’esserne schiacciati.