I corpi diventano dipinti. L’effetto è strepitoso. Qui il video

Quando si pensa al “dipinto dal vivo”, non ci si immagina di certo questo: Alexa Meade trasforma i modelli in vere opere d’arte. L’artista di Los Angeles dipinge con ampie pennellate i corpi, e i fondali. L’effetto tridimensionale inganna l’occhio, in un trompe l’oeil che lascia di stucco. Tutto diventa armonico, l’intera composizone simula con grande realismo le tecniche pittoriche ottocentesche





Laureata in scienze politiche, autodidatta, Alexa utilizza un composto – segreto – di colori, a base di vernice acrilica atossica.





Qui il video:





