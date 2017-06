I dieci gatti più belli, più strani e più costosi del mondo. Vere opere d’arte viventi. I video

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

La selezione compiuta dagli uomini, nell’ambito del mondo animale, è stata, a proprio modo una forma d’arte. I nostri antenati hanno lavorato cambiando forma e colore agli animali e ciò, in un primo momento per motivi pratici, in un secondo per motivi comportamentali ed estetici. Come ben sappiamo le nuove razze nascono o dal potenziamento di caratteristiche già presenti nelle sottospecie o vengono create ex novo dalla fusione di individui con caratteristiche molto diverse. Si procede pertanto per potenziamento o per divaricazione dei modelli estetici e caratteriali. Nel video, ecco splendidi gatti, che sono vere e proprie opere d’arte