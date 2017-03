Feodor Stepanovich Rojankovsky – Dipinti erotici anni Trenta. La Primavera

Arte erotica, pittura erotica, disegni erotici, erotismo nell’arte, disegni erotici, quadri erotici, stampe erotiche, il sesso nell’arte

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

In Idillio primaverile, opera d’arte erotica disegnata nel 1933, il disegnatore francese di Russia, Rojan, affida alle matite colorate l’estasi di un idillio primaverile urbano, che probabilmente ha vissuto personalmente. Rojan è un quarantenne. L’aria profumata di terra, che giunge da lontano, una nota sensuale nel vento, il primo tepore risvegliano i sensi anche nella metropoli francese. I divertimenti delle feste, dei bar, dei café non sono più sufficienti. Ecco allora Rojan ricostruire, agli inizi degli anni Trenta quell’elegante ma turbinoso trasporto di una sera, che inizia sull’automobile e finisce in una casa; lei bellissima, dalle gambe affusolate; non c’è resistenza; non si assiste alla sessualità genitale, eroica e maschile, che abbiamo visto nelle incisioni di Raimondi.(cfr, cliccando qui il nostro link interno www.stilearte.it/come-facevamo-lamore-nel-cinquecento-le-testimonianze-dalle-lastre-di-raimondi/ Qualcosa è cambiato, nel costume, o si tratta soltanto della sensibilità del disegnatore? Il Novecento lascia alla donna la possibilità di prendersi nuove libertà, rispetto al proprio corpo, nonostante molto spesso finga di non apprezzare, per attenersi ad una morale ancora abbastanza rigida. Ciò che è interessante, sotto il profilo antropologico,è una grande attenzione del disegnatore nei confronti dei preliminari. Il sesso,canta Rojan, è gioia e attenzione alla bellezza del corpo dell’altro.

> Vuoi proseguire il viaggio nell’erotica di autore? Qui il link con libri, immagini e saggi

Feodor Stepanovich Rojankovsky, detto Rojan (1891-1970), era un illustratore francese di origine russa. E’ ricordato soprattutto per un’importante carriera svolta nell’ambito dell’illustrazione infantile, che veniva completata da frizzanti e riservati quaderni erotici.Nel 1956,negli Stati Uniti, vinse un premio istituito dalla American Library Association, per l’illustrazione del libro Frog Went A-Courtin ‘ di John Langstaff.

Rojankovsky era nato a Mitava, in Curlandia, Governatorato del Impero russo (ora Latvia ). Frequentò per due anni una scuola privata di pittura, scultura e architettura, che fu costretto ad abbandonare nel 1914 per arruolarsi nell’esercito imperiale russo, impegnato nella guerra mondiale. Nel ’17 l’uscita dalla guerra, da parte della Russia, e la Rivoluzione.

> Arte & eros: ecco le letture consigliate

Anticomunista, Rojan si ritirò in Ucraina dove iniziò a lavorare all’illustrazione di libri per bambini, fino a quando fu arruolato tra i bianchi,nel 1919. Poco dopo fu fatto prigioniero di guerra in Polonia. Sceglie la Francia, dove si trasferisce, e studia presso Esther Averill . Nel 1941, sceglie la residenza negli Stati Uniti dove illustra più di centinaio di libri, la maggior parte dei quali dedicati agli animali e alla natura.

Idylle Printanière, Spring Idylle

ACCEDI GRATUITAMENTE, CLICCANDO SUL LINK, ALLA NOSTRA RICCHISSIMA RACCOLTA DI STUDI E SAGGI DEDICATA AD ARTE ED EROS

www.stilearte.it/category/arte-eros/

> Oppure goditi l’arte erotica proposta da Amazon a prezzo speciale. Clicca qui