I migliori gadget scolastici e d’ufficio 2017

STILE GADGET – Rientro non ti temo!

Le vacanze sono finite, la scuola è alle porte e gli uffici hanno già riaperto. Si sente parlare ovunque del temuto stress da rientro. Noi per alleggerirlo vi proponiamo questi oggetti must have,utili, colorati e allegri, che vi aiuteranno a ripartire con una marcia in più!

Colori pastello e delicati, che vi aiuteranno con i vostri appunti. Qui li trovate in sconto

Mal di testa da rientro? Fallo passare con queste penne a forma di pillola retrattili! Comode, vivaci e poco ingombranti. Il prezzo è davvero imbattibile. Le vorranno tutti i tuoi colleghi! Guarda qui: http://amzn.to/2vlgjA8

Questo è il re degli zaini! È pieno di scompartimenti per non perdere nulla, con tecnologia easy charging per non rimanere mai con la batteria del cellulare scariche ed è anti furto! Zip nascosta anti furto, completamente waterproof, resistente anche a coltelli o taglierini e con facilità di accesso alle varie tasche e scompartimenti. Non fartelo scappare!qui trovi il video e il link per acquistarlo





Scrivania o banco sempre in disordine? Con questo organizzatore prratico e di design non più! E si sa,l’ordine aiuta la concentrazione! Lo trovi qui e la spedizione è gratuita: http://amzn.to/2wMNfSr

Il simpatico astuccio a forma di panda non potrà non strapparti un sorriso nelle prossime mattine lavorative! Ed è anche morbido, per un effetto anti stress, lo trovi qui e la spedizione è gratuita: http://amzn.to/2wW8Maq

