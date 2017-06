Carezze profonde e preludi erotici nelle grafiche antiche. Le immagini, l’analisi

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Con la precisione assoluta dell’arte del primo Ottocento, Achille Devéria, (tavola, qui sopra) non finisce di stupire per la qualità assoluta delle sue immagini e per la scanzonata allegria delle sue scene di sesso. E’ per questo che può essere annoverato tra i migliori artisti d’eros di ogni tempo. Egli, in quest’opera, coglie una cenetta intima a base di uccelli, bagnata da ottimi vini. I due protagonisti sono giovani, belli, dal volto pulito e disteso, ma concluso il pasto, eccoli prendere altre direzioni, in un un gioco di Preludes, lei ancora con la forchetta e il flute in mano, dominatrice assoluta della scena, lui che s’appiglia, stordito dai sensi, alla bottiglia, lanciando davanti a sè lo sguardo dell’abbandono. Déveria sceglie di rappresentare il momento sospeso in cui il contatto non è ancora avvenuto. Nella pagina presentiamo, legati allo stesso tema erotico, disegni e incisioni di altri maestri d’erostismo di nascita ottocentesca: qui sotto, Becat, poi Verlaine, Suzanne Ballivet, mentre la conturbante tavola del pianoforte è più recente. Opera di Gaston de Saint Croix, risale agli anni Cinquanta del Novecento. Torniano invece a Devéria. con l’ultima scena a colori, nello studio del pittore.