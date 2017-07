I raffinati disegni erotici dei libri libertini prodotte dagli incisori di Matisse

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Basta dire Jazz di Matisse per ricordare un mito. L’opera, accanto ad altri lavori, compose un libro d’arte, Teriade, che fu prodotto, a livello di stencil, dallo studio di Edmond Vairel, a Parigi. Studio premiatissimo e di grande rilievo per le illustrazioni e per le incisioni. Dallo stesso luogo, nel 1956, uscì una serie di splendide incisioni ispirate a Le Doctorat impromptu, riedizione di un gioioso libro libertino del 1788 di André Robert de Nerciat, (1739-1800), opera che fu pubblicata nel Novecento nella revisione compiuta affiancando al nome dell’autore originario quello di Leopold von Sacher-Masoch (1836 – 1895) romanziere e scrittore austriaco di origini spagnole e ucraine che aveva scritto La Venere in pelliccia e che avrebbe ispirato, per la propria particolare sessualità, il termine masochismo.

La storia si pone, qui, su una linea di sesso gioioso, lontano da dipendenze. Eurosia, giovane e bellissima, riesce ad apprezzare il piacere del maschio – lei che si era data esclusivamente all’amore saffico e che manifestava una pregiudiziale antipatia nei confronti degli uomini – grazie alla singolare combinazione di due amanti opposti, che agiscono congiuntamente: un prete brutto e un giovane, delicato, appena uscito dal collegio.