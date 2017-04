I tarocchi erotici di Milo Manara, un mito dell’illustrazione irresistibile

Riconosciuto maestro del disegno erotico, Manara ci trasporta in una dimensione onirica eppure carnale che inneggia alla vita. Nella ricostruzione di sogni, racconti, desideri, incubi, quotidianità, Manara è un gorgo: ci fa mulinare nella sua nota dimensione sensuale, soprattutto attraverso l’omaggio al corpo femminile, qui simbolo dell’Universo. Le carte contengono anche i simboli planetari, zodiacali e dei quattro elementi, utili per ricavare responsi astrologici. Per un pubblico adulto. La raccolta si compone di 78 carte con disegni davvero meravigliosi, sensuali e intensi. Dimensioni: 66x120mm

Copertina flessibile

Editore: Lo Scarabeo (1 gennaio 1999)

Collana: Tarocchi

Lingua: Italiano

ISBN-10: 8883951158

ISBN-13: 978-8883951152