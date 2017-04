Il bacio nell’arte – La storia, la carrellata video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

“Le due figure seguono le due bocche che si inchiodano e si spremono nel bacio irresistibile. La donna grava sulle proprie labbra per renderle più aderenti e pesanti su quelle dell’uomo. Questo inginocchiato davanti a lei, si estolle verso quelle labbra, sul petto sollevato, per respirare tutto l’alito, e rovescia il corpo indietro appoggiandolo sulle spalle per resistere all’aggressione della bocca amata, per opporle un’equale violenza, E ambedue si stringono contro il cuore tiepido viluppo delle loro mani intrecciate. I due corpi formano una cosa sola, vibrante, confusa nel mistero dell’ombra. Il profilo del loro spasimo e della loro delizia si delinea nitidamente contro il chiaro romantico della luna che colma i dischi della vetrata e illumina sotto l’ombra voluttuosa delle palpebre chiuse il pallore delle gote trascolorite; il gesto delle due figure è improvviso e infinito”.



No, non si tratta del brano di un romanzo erotico, con queste frasi, quasi cent’anni fa, Nino Barbantini descriveva, nella sua celebre e tuttora insuperata monografia su Gaetano Previati, Il bacio, un quadro eseguito dall’artista ferrarese attorno al 1890. Un’opera sorprendente, che interpretava con grande sensualità la vicenda di Giulietta e Romeo: un’opera purtroppo di cui si sono perdute le tracce. Ne esiste tuttavia, una versione “minore”, una tempera su cartoncino, che fu esposta – come gli altri dipinti che presentiamo – nella mostra “Baci Rubati e amorose passioni”, a cura di Michela Tocci e Lorenza Tonani che si tenne a Castel del Monte di Adria.





.









Di seguito una carrellata di baci, nel video. Con la consapevolezza che Rodin non è Rodain