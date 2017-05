Il divano o sofà nell’arte e nel cinema. Dal sesso proibito agli omicidi. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995



In Francia lo chiamano canapé – perchè originariamente realizzato in stoffa di canapa – oppure sofà. Per noi è il divano. Ma in antico si utilizzava, anche il termine ottomana, in quanto la tradizione di lunghi mobili di seduta pare originariamente legata al mondo mediorientale. Grandi divani, intesi come materassi ampi, posti a terra, accanto a tappeti, appaiono nell’ottocentesca pittura orientalista, in particolar modo nelle rappresentazioni degli harem. Ma per quanto riguarda il divano settecentesco francese e italiano assistiamo a una convergenza tra il triclinio dell’antica Roma ed altre forme mediterranee. Simile a un triclinio è la sedia lunga.

Il canapè sembra invece nascere dall’idea di più sedie unite tra loro e caratterizzate da elementi lignei curvilinei. Molto spesso il divano è legato all’idea del peccato. Mentre, infatti, il letto resta appannaggio delle intimità coniugali, il canapè è una zona neutra aperta all’incontro. Tutte le illustrazioni erotiche settecentesche mostrano quanto il divano fosse il principale strumento del libertino. Nella forma del triclinio, Freud lo autilizzò per le sue sedute psicanalitiche. E nel Novecento? Bella questa analisi delle sue funzioni all’interno della narrazione filmica.







