Il video. Con il drone su uno dei luoghi magici d’Italia: un matrimonio, una chiesa scoperchiata, la spada nella roccia. Da vedere

Montesiepi, in provincia di Siena, è uno dei luoghi più suggestivi e magici del mondo. Ci si arriva dopo aver percorso una strada saliscendi, meravigliosa, che si dipana tra colline dolci, tra querceti ampi e piccole chiese di campagna. All’improvviso vediamo, sulla piana verde, una chiesa grandissima, senza tetto. Grande come una cattedrale. E’ un edificio gotico che ospitava i monaci chiamati a gestire la devozione a san Galgano.



Sulla collina, non distante dalla chiesa scoperchiata, sorge l’edificio romanico in cui c’è la spada nella roccia. Secondo il racconto, Galgano, cavaliere, decise di rinunciare alla spada per darsi alla preghiera e a progetti di pace. Piantò così l’arma nel terreno roccioso. La spada venne imprigionata e l’elsa, poichè la lama è in buona parte nel terreno, è divenuta una croce. Nel bel filmato con drone vedremo la chiesa abbaziale, la chiesa romanica, a pianta circolare, sul cui frontone sono presenti immagini di Bafometto, che fanno pensare che il luogo fosse in mano ai templari. Il tutto ingentilito dalle “scene da un matrimonio”.