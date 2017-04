Ilaria Gasparroni, le sacre teche della scrittura manuale nell’epoca fluida di internet

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Ilaria Gasparroni è stata tra i finalisti del Premio Nocivelli con l’opera che qui presentiamo e che viene analizzata dall’artista stessa





Nell’epoca moderna i rapporti, di qualsiasi genere essi siano, si vanno a perdere nell’immaterialità delle nuove tecnologie spesso sfuggenti a quello che è il reale senso del sapersi rapportare. Il lavoro, con l’utilizzo del marmo e dell’inchiostro, vuole riportare all’importanza della comunicazione che è intrinseca nello scrivere. Oggi tutto ciò si è perso ecco perchè “Avrei voluto scriverti…” facendo scemare tutto ciò che gira intorno al termine rapporto. Ecco perchè l’ultima scatola appare vuota ma in realtà essa non è vuota poichè l’uomo, rimasto solo, vede solo la propria immagine riflessa in cui spesso neanche si riconosce come Vitangelo Moscarda di Pirandello, quando riconosce di non essere UNO ma CENTOMILA quindi NESSUNO.



Inoltre l’intero progetto scultoreo, a seguito di questa attenta ricerca e analisi, è stato realizzato mediante le tecniche tradizionali della Scultura (tecniche del marmo e delle pietre dure) e della lavorazione dei diversi materiali presenti nel lavoro.

[Marmo rosa, scatola: vetro, specchio e cerniere in piombo, pennino a punta (in lamine dorate) e inchiostro].

Ilaria Gasparroni

Note biografiche

Nata nel 1989 è Diplomata all’Accademia di belle Arti di Urbino durante gli anni accademici 2010-2014.

Vive e lavora ad Alba Adriatica (TE).



Il lavoro di questa artista si articola attraverso un’ampia gamma di linguaggi che hanno come punto di riferimento la letteratura, la filosofia, la natura e la geometria. L’uomo e il suo quotidiano sono motivi di particolare attenzione dai quali trae spunto per affrontare le diverse tematiche che toccano la storia in relazione a individui, luoghi e narrazioni. Tutto trae spunto dal passato, dall’origine delle cose e delle forme e viene portato e rappresentato al presente con talvolta un senso di continuità, altre volte di discontinuità e contrasto, con il presente.

