La mona io canto. La rivoluzione libertina di Giorgio Baffo. Poesie licenziose del ‘700 e immagini

Giorgio Baffo (Venezia, 11 agosto 1694 – Venezia, 30 luglio 1768) fu autore di pensieri filosofici – mai apprezzati -, polemista – contro il clero e i Gesuiti – e autore di poesie licenziose in dialetto veneziano, che cantavano l’organo sessuale femminile, ponendolo al centro del mondo, forza oscura di movimento della realtà. Opere spesso venate dal dolore che colpisce una persona anziana di fronte al risorgere fremente della vita, a quella costante reincarnazione della mona a cui Giogio Baffo assiste con la più pura ammirazione e, al tempo stesso, con il dolore di chi non può più liberamente fruirne. Accanto a questo forte sentimento di perdita, esistono anche composizioni più gioiose dedicate alo stesso tema e invettive rivolte alle donne che non godono dell’attimo, condividendolo con il maschio. Come in diversi scrittori libertini francesi esiste, in Baffo, un martellante e ossessivo ricorso al pensiero di demolizione del moralismo sessuale che procede di pari passo con una critica al perbenismo della società contemporanea.

Baffo – ultimo esponente maschio della propria famiglia, politico di scarso rilievo e aristocratico con scarse sostanze economiche – è autore di 1200 poesie in veneziano, delle quali circa 700 raccolte nell’edizione postuma del 1771, che venne stampata a Londra poichè, pur essendo Venezia la città d’Italia più libera dalla censura, i contenuti delle poesie di Baffo sono molto forti. Forti al punto che molti intellettuali le condannarono Di lui scrisse invece l’amico Giacomo Casanova, che era stato suo allievo: “Genio sublime, poeta nel più lubrico dei generi, ma grande e unico”.

GIORGIO BAFFO

Qui sotto uno dei sonetti, il cui titolo, portato in versione italiana, è Quanto vi compatisco, ragazze perbene



Quanto putte da ben ve compattisso

A vederve là in casa retirae,

Senza poder dar mai quattro sborae

Co quel negozio, che trà fuora el pisso.

Ve digo ben, che assae mi me stupisso,

Che no capì, che sè ben cogionae;

Che co no ve fè dar delle chiavae

No fè zente per Dìo, nè per l’Abbisso.

Cosa credeu, che sia la vostra Cocca,

Una reliquia, o un vaso d’elezion,

Che no volè gnessun, che ve la tocca?

La xe un vaso de pisso bel, e bon;

Ma gnanca un vaso, che la xe una bocca

Per inghiottir i Cazzi a strangolon.

