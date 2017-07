Jacqueline Roque, l’ultima giovane moglie e musa di Picasso. La storia, il video

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Jacqueline Roque, nata il 24 Febbraio 1926 nella Hauts de Seine, fu l’ultima moglie e musa di Picasso. Morì suicida – si tolse la vita con un colpo di pistola – il 15 ottobre 1986. Aveva sessant’anni.

Jacqueline Roque aveva incontrato Picasso nel 1952. Lei usciva da un primo matrimonio e aveva una figlia, Catherine Hutin-Blay. L’artista attraversava un momento di grave tensione con Françoise Gilot, che aveva appena lasciato con i loro due figli, Claude e Paloma. Jacqueline lavorava presso Madura, ceramista con il quale Picasso ha collaborato sin dal 1946.





Lei incarnò negli occhi dell’artista maturo la perfetta bellezza delle donne spagnole, quelle con mantiglie, della sua infanzia. Fu un ritorno alle origini. All’imprinting sentimentale ed erotico. La relazione sfociò nel matrimonio (nel 1961) a Vallauris. Restarono uniti fino al 1973, anno della morte dell’artista A lei sono dedicati circa 400 dipinti. E’ sepolta, accanto al marito, nel castello di Vauvenargues.