Josephine Baker senza veli. La sua nudità gioiosa divenne politica. Il video

Fu un fenomeno a livello mondiale. Diede corpo, con danza e canto e con la sua semplice e spudorata nudità, al sogno esotico dell’Occidente. Poi si impegnò politicamente, prima con l’appoggio dell’azione delle Forze alleate, poi con iniziative a favore della parità razziale Nacque negli Stati Uniti, ma fu lanciata a Parigi. Freda Joséphine Baker (McDonald) (St. Louis 1906 – Parigi, 1975). Di origine meticcia afroamericana e amerinda degli Appalachi, è sovente considerata come la prima star di colore e tra le più acclamate vedette di Parigi. Colpì per la statuarietà del suo corpo e per una nudità vissuta con naturalezza, sul palco dei principali teatri parigini ed europei. Capelli alla maschietta, gonnellina formata da sedici banane. Ottenne la nazionalità francese nel 1937, e nel corso della Seconda guerra mondiale giocò un ruolo importante nel controspionaggio francese della Francia Libera. Usò in seguito la sua grande popolarità nella lotta contro il razzismo e a favore dell’emancipazione dei neri, in particolare sostenendo la lotta per i diritti civili di Martin Luther King. Si sposò due volte. La prima con un siciliano – che diventò il suo manager e che morì dieci anni dopo -, poi con un direttore d’orchestra. Acquistò, con lui, un castello in Francia, dove accolse i bambini adottati, di diverse etnie per formare la sua comunità arcobaleno.

Josephine Baker – Haïti