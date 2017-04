Juliette Roche: avanguardista, pittrice e miliardaria. La storia, il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995



Juliette Roche (1884-1980) è stata una pittrice e scrittrice francese che ha operato all’imterno dei movimenti cubista membri e Dada. E ‘nata da una ricca famiglia parigina. Suo padre, Jules Roche, è stato un membro di spicco sia del gabinetto francese e che del mondo dell’arte d’avanguardia. Altri collegamenti forti al mondo dell’arte si sono manifestati nei suoi rapporti con la sua madrina, Elisabeth, la contessa Greffulhe, e con il figlioccio di suo padre, Jean Cocteau. Ha sposato Albert Gleizes, pittore e scrittore cubista, nel mese di settembre 1915. Roche ha collaborato con Duchamp nella preparazione della prima mostra della Società degli Artisti Indipendenti nel 1917, dove ha mostrato alcune opere ispirate Dada. Nel 1919 tornò a Parigi e iniziò a scrivere “Ninéralisation Dudley Cravin Mac Adam”, pubblicato nel 1924, una storia che racconta le avventure di Ather Cravan e altri artisti in esilio a New York. Nel 1927, insieme a suo marito, fondò la, residenza di artisti a Sablons.

