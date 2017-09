Klaus Kampert, le creature dell’acqua

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Klaus Kampert, nato nel 1953 vive e lavora come libero professionista a Duesseldorf, in Germania.Il suo interesse principale è rivolto alla figura e le sue opere prendono in particolare considerazione la bellezza, il ritratto, il nudo e la danza.

Affianca il personale lavoro di ricerca all’impegno professionale con la collaborazione con importanti agenzie pubblicitarie e aziende. Molte sue fotografie, specialmente di nudo e di ballerine, sono state stampate

in pubblicazioni internazionali e sono molto richieste dai collezionisti.

Sotto il profilo stilistico, Klaus Kampert segue un procedimento scultoreo, probabilmente tratto da Michelangelo, con chiasmi e pose portate all’imprevedibilità della postura poichè essa risulta, in molti casi, volutamente forzata e anti-naturalistica. In creature d’acqua, il fotografo, pur in modo simmetrico – corpo e riflesso nell’acqua – porta l’immagine ad esiti quasi informali o lungo la linea del non-finito michelangiolesco, per porre in luce aree del corpo stesso

src=”http://www.stilearte.it/wp-content/uploads/2016/02/creature-dacqua.jpg” alt=”creature d’acqua” width=”570″ height=”410″ />

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995