Klimt, … con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori

Gustav Klimt lasciò un numero elevatissimo di disegni di nudo femminile, particolarmente spinti. Klimt, come Rodin, amava osservare la dolcezza della masturbazione femminile. E come abbiamo scritto in altri articoli, di questa propensione sessuale ed estetica, sono rimaste – di entrambi -numerose testimonianze disegnative. La giovane donna si presenta con un abito sollevato, in una postura che ricorda l’Origine del mondo di Courbet. Ma il sesso è contestualizzato nella figura. L’abbandono provocato dal dito che si muove dolcemente tra le labbra del pube è sottolineato dagli occhi chiusi, attraverso i quali la donna proietta in se stessa il piacere.

Metropolitan Museum of arts

Reclining Nude with Drapery

Artist:Gustav Klimt (Austrian, Baumgarten 1862–1918 Vienna)

Date:late 19th–early 20th century

Medium:Graphite

Dimensions:sheet: 14 5/8 x 22 in. (37.1 x 55.9 cm)

Classification:Drawings

Credit Line:Bequest of Scofield Thayer, 1982

Accession Number:1984.433.198