Kristian Burford, guardare nella carne. Gli allestimenti. Il video

Quando il vestito si apre e cade, la cultura scompare e appare la natura. Guardare, quello che sta sotto, quello che sta al di là. Quello che, per convenzione non può essere visto e osservato, se non catturando furtivamente l’immagine. Le donne sono splendide sculture. Gli allestimenti fotografici nascono, nella prima parte della carriera di Burford, come scenografie di un film di Visconti, che vengono poi fotografate con il personaggio. Successivamente, anche con l’entrata in contatto della geometrizzazione della cultura americana, l’artista, raggiunge l’essenziale ed elimina gli apparati decorativi di matrice inglese ed europea.





Kristian Burford è nato nel 1974 a Waikerie, Australia meridionale. Ha studiato alla scuola australiana d’arte tra il 1992 e il 1995, dove ha conseguito la laurea con lode. Nei quattro anni successivi ha insegnato in qualità di tutor ed esposto in Australia. Nel 1998 è stato insignito arti visive di Samstag che gli ha consentito di completare un master nell’Art Center College of Design, Pasadena, California nel 2002 dove ha studiato con Mike Kelley, Stephen Prina, Sylvere Lotringer e Jan Tumlir. Da allora ha esposto costantemente negli Stati Uniti e in Europa. Il lavoro di Burford è stato incluso nella ripresa di Mike Kelley di The Uncanny presso The Tate, Liverpool e MUMOK, Vienna. Altre mostre importanti includono A Triple Tour: Collezione Pinault presso La Conciergerie di Parigi. Il suo lavoro è rappresentato nella collezione Pinault, Francia, e nella collezione MEFIC, Spagna. Burford vive e lavora a Los Angeles, in California.