La biancheria intima del periodo vittoriano al ‘900 nelle foto d’epoca. Video

Le immagini antiche di lingerie e modelle furono realizzate, come dimostrano gli elementi stilistici delle sottovesti e delle acconciature, in un periodo compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e gli anni Venti. Non si trattava certamente di foto per cataloghi, ma di immagini destinate a fornire spunti visivi all’immaginario erotico maschile. Fotografie osé che molti fotografi smerciavano sottobanco, con buone possibilità di guadagno poichè le stampe potevano essere realizzate in serie. Sotto il profilo temporale, possiamo notare che la lingerie più antica è molto pesante e decorata, mentre quella degli anni Venti è caratterizzata da una maggior leggerezza e diviene più succinta. Con il taglio corto dei capelli segnala l’avvento di una donna sempre giovane e sportiva.