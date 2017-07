La finestra nel cinema, un luogo ricco di significati. Eccoli. Il video

La focalizzazione della finestra nell’ambito pittorico ha, in antico, teso a considerare lo stretto rapporto di questo punto architettonico “da cui si guarda” e il sentimento dell’attesa. Attendono le fidanzate tra i battenti, le prostitute ammiccano in direzioni dei passanti. Lo sguardo perso alla finestra è legato alla malinconia – nel ricordo di chi non potremo più vedere – o alla solitudine di una socialità negata. O, modernamente, al tedio, alla noia esistenziale. Non per nulla molti anziani vivono affacciati alla finestra e, in molti racconti, sono i testimoni più attenti e attivi di quanto avviene nei paesi e nelle città, al punto d’essere antesignani delle telecamere elettroniche di sicurezza. E nel cinema? Accanto ai valori semantici della tradizione, la settima arte ha aggiunto interessanti varianti. Eccole





> Vendi i tuoi oggetti con Catawiki: Clicca qui

Sapevi che alcune delle più grandi aste di arte online in Europa sono ospitate da? Dalla prima asta nel 2011, il sito d’aste online Catawiki è cresciuto in maniera straordinaria, con aste settimanali in oltre 80 categorie, incluse 50 aste di arte che spaziano dall’artea quella. Il tratto distintivo di Catawiki è il team diche valuta ogni lotto per qualità e autenticità, al fine di fornire al pubblico aste di altissimo livello. Inoltre, Catawiki agisce da intermediario tra, offrendo transazioni sicure per tutti.

Con Catawiki metti all’asta monete, quadri, oggetti di antiquariato, vintage, con un semplice click: dai un’occhiata qui

I venditori sottopongono i loro oggetti all’analisi degli esperti, che poi li approvano e pianificano il loro inserimento in una successiva asta. Da qui inizia il divertimento. Le aste vengono visitate da milioni di potenziali acquirenti da tutto il mondo.