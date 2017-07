Arti minori. Nasce la figura del gino-tatuatore e del gino-painter. Il video

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Ognuno ha le proprie specializzazioni. Ma chi avrebbe mai detto che nascessero gino-painter o gino-tatuatori, che vengono ricercati perchè loro, quella parte lì, la “dipingono” come pochi altri? Non sono poche le clienti interessate a ridere di una propria parte del corpo, a mimetizzarla, a trasformarla, in alcuni casi, in mostri tanto simili a quelli di Bomarzo. Pare che ora vada di moda una sorta di sinopia. Si prova, sui genitali, con colori lavabili. E se la cliente è soddisfatta, si passa, come avviene nell’affresco, alla stesura indelebile. Dobbiamo ammettere che al di là di alcune opere lievemente sconcertanti, gli effetti ottenuti sono sorprendenti e mostrano notevoli qualità tecniche degli artisti