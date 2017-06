La pace è donna. Nuda nel castello dei Crociati in Galilea. Il video

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Fotografie e filmati di Amit Bar sono spesso improntati alla logica del contrasto o, all’opposto, al mimetismo tra modella e paesaggio, ottenuto con la body painting. Questo breve filmato è stato realizzato a Montfort, nella Galilea occidentale, in Israele in un pomeriggio ventoso, con la modella Chana. Montfort era un poderoso castello crociato, appartenente all’Ordine teutonico. Roccaforte e snodo dell’attività militare franca nella Terrasanta, l’edificio custodiva, secondo testimonianze, il tesoro dell’organizzazione religioso-militare.

Com’era sorto? Nel terzo decennio del XIII secolo l’Ordine dei Cavalieri Teutonici di Santa Maria in Gerusalemme aveva ottenuto terre nella Galilea occidentale. Avviò così la costruzione del suo più importante castello nell’Oriente latino: Montfort (Starkenberg, in tedesco). Il presidio difensivo, che presenta stilemi gotici, si erge su uno sperone di roccia.

