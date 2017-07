La principessa triste. A Venaria una mostra emozionale su Lady D e il suo mondo. I video

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Il 31 agosto 1997 moriva in un tragico incidente Diana Spencer, lasciando l’opinione pubblica sgomenta e generando un vuoto mai colmato nei cuori delle persone.

Sono trascorsi oramai vent’anni dalla morte della principessa, e Kornice intende celebrare questa icona mondiale con un’esposizione che rappresenta un tuffo nella storia che ci appartiene: Diana è infatti diventata un mito di femminilità e di forza, racchiudendo in sé paradossi e sfaccettature di ogni donna.



Uno speciale spazio architettonico -le Sale dei Paggi della Reggia di Venaria, per la prima volta sede di una mostra- è dedicato a rendere omaggio alle diverse anime di Lady Diana grazie alla presentazione evocativa ed emozionale di racconti, immagini, riferimenti a giornali o ad avvenimenti e testimonianze che coinvolgono il visitatore in un’esperienza a tutto tondo.





LADY DIANA. UNO SPIRITO LIBERO

Mostra prodotta e organizzata da Kornice e La Venaria Reale

Curatela scientifica: Giulia Zandonadi, Fabrizio Modina

DOVE

Reggia di Venaria, Sale dei Paggi

QUANDO

Dall’8 luglio 2017 al 28 gennaio 2018

NEL VIDEO LA STORIA DI LADY D PER IMMAGINI

https://www.youtube.com/watch?v=9x76zNRhSv0

