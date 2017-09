La Scelta degli Esperti: Le occasioni da non perdere nelle Aste di Arte di Catawiki

All’asta a partire da un euro. Dal disegno originale ad inchiostro di Salvador Dalí, al Pifferaio di Bernardo Strozzi. Ecco gli affari della settimana

Fotografia esclusiva

David Drebin – “Apollo”

Ogni settimana la piattaforma d’aste online Catawiki mette all’asta oltre 2200 opere d’arte in circa 40 diverse categorie. Ogni oggetto nelle aste viene prima esaminato dal loro team di esperti d’arte per garantirne la qualità e l’autenticità. Dai un’occhiata alle opere selezionate dai loro esperti come preferite nelle aste di questa settimana.

Artista con base a New York, David Drebin, è conosciuto per combinare voyeurismo ed emozione nelle sue opere d’arte. Le sue fotografie raccontano storie vere e sono molto intriganti.

Questa stampa firmata e numerata (3/7) proviene da una collezione privata. Misura 122 x 152 cm e viene presentata in una bellissima cornice con protezione in vetro.

Vai al lotto

Désirée Dolron – “Religion and Death”

Desiree Dolron è uno degli artisti olandesi di maggior successo oggi nel mondo con mostre a Rotterdam, Parigi, Londra, L’Aia, Colonia, Stoccolma, L’Avana, Hong Kong, Los Angeles e Laren.

Il portfolio di debutto di Dolron contiene 14 stampe all’argento originali con viraggio al selenio. Questo è un esemplare estremamente raro, appartenente a un’edizione di sole 25 copie. Le fotografie e il libro sono in condizioni pari al nuovo, mentre la custodia è in condizioni quasi pari al nuovo. Vai al lotto

Erwin Olaf – “Barbara” (dalla serie Grief)

La serie Grief di Erwin Olaf presenta immagini di uomini e donne solitari, immersi in un silenzio malinconico nello stile degli anni ‘60 americani. Olaf fu ispirato a creare questa serie dopo aver visto un libro di fotografia sulla famiglia Kennedy. Come ricorda Olaf: “Si nota come il comportamento delle donne nelle immagini sia più liberato, aprendo le porta ad una nuova era. Bevono, fumano, hanno i capelli più sciolti, sono glamour.” Ogni figura della serie appare intrappolata dall’etichetta e dal protocollo, mentre gestisce il suo dolore stoicamente. L’atmosfera è intenzionalmente senza tempo, resa tipica da oggetti come orologi e tessuti. Dopo la sua precedente serie Hope and Rain, i ritratti in Grief forniscono un capitolo finale al fascino di Olaf focalizzato sul personaggio con la rappresentazione visiva di emozioni come la perdita, la solitudine e la disperazione silenziosa.

L’opera è stata donata in regalo dall’artista alla modella. C’è una nota personale e una firma su un’etichetta d’artista apposta al supporto: ”Voor Romy, heel erg bedankt, Erwin Olaf”’. La modella è ancora adesso la proprietaria dell’opera e può verificarne l’autenticità.

Vai al lotto

Scopri l’intera asta di fotografia esclusiva

Arte contemporanea e del dopoguerra

Franz Josef Kline (1910 – 1962) – “Untitled”

Franz Josef Kline era un pittore d’azione americano e membro della Scuola di New York insieme a Jackson Pollock, Lee Krasner e altri artisti. Il suo lavoro è distintivo e viene considerato uno dei più importanti artisti, seppur problematici, del movimento dell’Espressionismo astratto.

Questa opera ad olio su carta proviene da una collezione privata belga. La sua provenienza può essere rintracciata alla Green Gallery e sono disponibili la ricevuta di acquisto originale e il certificato di valutazione.

Vai al lotto

Salvador Dalí – Disegno originale ad inchiostro

Questo disegno originale si trova nel libro “Dalí, Salvador”. Include una sovraccoperta e 271 illustrazioni, tra cui 80 lastre a colori e 23 in gravure tonica. Iscrizione di Dalí con un disegno originale di un cavaliere alato sul verso del f.f.e.p. e della moglie di Dalí, Gala, nella pagina del titolo a inchiostro.

Vai al lotto

Julian Schnabel – “Per non dimenticare”

Copia n. 1/90, questa litografia è stata eseguita dall’artista il 2 agosto 1997 per commemorare la strage di Bologna e commissionata da Fondazione Arturo Toscanini, Enel e Ferrovie dello Stato. Non è mai stata offerta in vendita prima. L’opera è stata offerta dall’ex presidente della Repubblica italiana Oscar Luigi Scalfaro al CEIS di Roma e poi consegnata all’attuale proprietario attraverso l’Orsa Maggiore, che ora la offre all’asta per beneficenza.

Vai al lotto

Scopri l’intera asta di arte contemporanea e del dopoguerra

Arte classica esclusiva internazionale

Scuola napoletana – “Ecce homo”

In una splendida fusione di stili, si può notare la perfetta anatomia romana insieme al gusto caravaggesco del XVII secolo, che aveva una forte influenza nella città partenopea. In questo “Ecce homo” possiamo vedere l’influenza di José de Ribera, ma possiamo anche trovare lo stile pittorico fiammingo di Antonello da Messina e le vaghe forme bizantine che in quei giorni erano ancora vive nell’Italia meridionale.

Questa opera ad olio su tela è in ottime condizioni e viene messa all’asta da una collezione privata di Siviglia. La cornice con volute in castagnetta è in stile spagnolo degli inizi del XX secolo.

Vai al lotto

Dirk Smorenberg – “Zinnias”

Bellissima natura morta floreale del noto artista di Loosdrecht Dirk Smorenberg (1883 – 1960). Questo dipinto è una tipica natura morta floreale di un mazzo di zinnie. Il dipinto ha i tipici colori accesi delle opere di Smorenberg, che è uno dei pochi pittori Art Decò dei Paesi Bassi. Smorenberg era un pittore indipendente e originale. Per alcuni dei suoi lavori ha anche progettato delle cornici coordinate.

Vai al lotto

Bernardo Strozzi – “Il Pifferaio”

Questo dipinto ad olio su tela raffigurante “Il pifferaio” risale circa al 1630. Gli esperti attribuiscono questa opera a Bernardo Strozzi, pittore e incisore italiano barocco. Misura 70 x 50 cm.

Vai al lotto

Scopri l’intera asta di arte classica esclusiva internazionale