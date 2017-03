“Ecco una serie di disegni nei quali la posta in gioco è togliere tutto ciò che non sia la forza del tratto unico” dice l’artista commentando queste essenziali opere erotiche. A parlare è Catherine Cisinski, pittrice, sessuologa e psico-terapeuta francese. Catherine, che negli ultimi tempi si è occupata intensamente di pittura murale come modalità espressiva che libera le forze della psiche, svolge anche attività di arte-terapia.