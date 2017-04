La sorellina della Ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer. Cercate le differenze

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995







PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995



Johannes Vermeer, Ragazza col Turbante (Ragazza con l’orecchino di perla), 1665-1666 circa, olio su tela, 44,5×39 cm, L’Aia, Mauritshuis



Questo può essere uno dei tre dipinti di Vermeer che sono stati descritti, durante un’asta ad Amsterdam nel 1696 come “ritratti in abiti d’epoca, realizzati in modo straordinariamente abile.” Anche se un modello dal vivo deve essere stato impiegato per lo Studio di ragazza di Vermeer obiettivo dell’artista non è stato quello del ritratto in sè, ma uno studio di carattere e di espressione.

Che significa questo? Che Vermeer non voleva rappresentare questa ragazza o quella che posa con il turbante, nelle loro individualità, ma che intendeva utilizzare i loro volti come soggetti da copiare. Modelle olandesi di questo tipo, chiamate tronies, spesso dispongono di costumi curiosi e vengono dipinte con ricercati effetti effetti artistici, come la caduta di luce su tessuti pregiati, la pelle morbida, o l’orecchino di perla.



I due quadri sono stati realizzati nello stesso arco di tempo, tra il 1665 e il 1667. Le somiglianze tra le due modelle di Vermeer sono notevoli. Era la stessa giovane donna? Era una sua sorella, magari impegnata nella stessa casa con mansioni di servizio? E’ difficile poterlo dire, anche se gli elementi somatici sono molto convergenti verso uno stesso ceppo. A questo può aver contribuito l’invarianza degli elementi strutturali cioè il modo in cui il pittore reitera nel tempo, ad esempio, la costruzione di un volto. Ma qui gli elementi di convergenza sono numerosi, al punto che le lievi discrepanze parrebbero frutto di una lieve variante fraterna dello stesso corredo genetico. O, altro caso, la modella potrebbe essere sempre la stessa. Con qualche lieve variante. Nessuno, probabilmente, potrà mai stabilirlo. Non ci resta che far lavorare la nostra capacità analitica, come in un rebus

Study of a Young Woman

Artist:Johannes Vermeer (Dutch, Delft 1632–1675 Delft)

Date:ca. 1665–67

Medium:Oil on canvas

Dimensions:17 1/2 x 15 3/4 in. (44.5 x 40 cm)

Classification:Paintings

Credit Line:Gift of Mr. and Mrs. Charles Wrightsman, in memory of Theodore Rousseau Jr., 1979