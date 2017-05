La super-occasione scelta da Stile. 520 euro, paesaggio bucolico antico, 1 metro per 50. Gioca al ribasso. Qui

Riferito alla pittura fiamminga e al fenomeno italiano della bottega dei da Ponte, l’opera ‘area franco-italiana è un dipinto altamente scenografico per l’interloquire di colori tonalmente molto accurati e per le figure più sintetiche. Esso si adatta tanto, come elemento di rottura, in un arredamento moderno e minimal, quanto in una casa storicizzata. Il dipinto presenta probabilmente una tela anche più antica di quanto sia una trama ottocentesca. Comunque sia, la proposta è fissata, sotto il profilo temporale, a una datazione a noi più vicina. Oltre alla qualità sintetica e poco analitica del dipinto – che si accorda molto con la modernità – va sottolineato il fatto che il quadro è una “prima tela”. Non è stato cioè nè manomesso, nè restaurato radicalmente; ed originale è pure lo scabro telaio, elementi che certificano immediatamente non solo l’autenticità dell’opera, ma una sua recentissima scoperta. L’opera viene proposta su e-ebay a un prezzo di 490 euro, ma l’acquirente esamina anche offerte lievemente al ribasso.

OGGETTO: Grande dipinto antico, con figure animali e paesaggio

TECNICA: Olio su tela.

MISURA DIPINTO: Larghezza 100 cm – Altezza 50 cm

NOTA: Ha delle parti di restauro come si vede sul retro e un piccolo foro (come in foto)

