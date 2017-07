La testa di pietra del Guatemala che la storia vuole dimenticare

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Più di mezzo secolo fa, nel profondo delle giungle del Guatemala, una gigantesca testa di pietra è stata scoperta. Il volto aveva lineamenti fini, labbra sottili e naso grosso e il suo volto era diretto verso il cielo. Insolitamente, il volto ha dimostrato caratteristiche caucasiche che non erano compatibili con qualsiasi delle presenze pre-ispanica d’America. La scoperta rapidamente ha attirato l’attenzione, ma altrettanto rapidamente è scivolata via nelle pagine della storia dimenticata. Scopriamolo in questo video. Non Ufo, non civiltà lontane. Ma probabilmente un’espressione raffinatissima della civiltà olmeca.