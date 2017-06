La teta y la luna: il primo poetico e carnale desiderio del seno nel film di Bigas Luna

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

La scoperta dell’altro sesso, la nostalgia della madre. La bellezza di una divinità che sembra irraggiungibile come la luna. Qualcosa che, se non è latte, è un flusso vitale. Una pienezza che chiama alla vita. Queste analisi e suggestioni di un “bambino che guarda” dominano La teta y la luna, film del 1994 diretto dal regista iberico Juan José Bigas Luna. Tete sta attraversando a fatica l’ultimo, lungo periodo della sua infanzia, quando ci si distacca da un ambiente d’affetti per entrare in conflitto con il mondo e per uscirne, per lo più, sconfitti. E’ stato spodestato dalla nascita del fratello minore, che ha il diritto di poppare dal seno della madre; e non riesce ad imporsi all’esterno. Non è capace di conquistare la cima del castell, la piramide umana del folklore catalano e così perde, in riprovazione, anche l’affetto che può venire dal successo. Tete è così molto triste e solo. E’ un incompreso. Ma ecco giungere la ballerina francese Estrellita, simpatica maggiorata, alla quale Tete regala una rana. Commossa dal sincero affetto del bambino, la ragazza decide di allattarlo esaudendo così il suo desiderio.

Dopo un po’ di tempo Tete si accorge di essersi innamorato di Estrellita, la quale però ha già un marito (l’artista petomane francese Maurice) e un amante (l’elettricista Miquel). La ragazza, tra l’altro feticista, si concede a Miquel dopo che un intimo amico dell’uomo, Stallone, muore in seguito ad un incidente con la motocicletta.

Mentre Tete, riuscito finalmente a scalare il “castell”, ha una visione in cui sia Estrellita che la madre lo allattano, Miquel partecipa, vestito da angelo ad uno show con Estrellita e Maurice, divenendo in pratica il cicisbeo ufficiale della donna.

