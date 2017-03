La vita avventurosa di O’ Neill, il fotografo ufficiale della Bardot. Il video della sue foto all’attrice

Terry O’Neill è nato il 30 luglio 1938 nell’East End di Londra è un fotografo molto spesso collegato alle immagini dell’attrice Brigitte Bardot, che assecondarono la lettura di una persona molto sicura di sè ed aggressiva, a differenza del suo contraltare italiano, Claudia Cardinale. La carriera fotografica si prospettò a O’ Neill, per caso. Da ragazzo, Terry voleva diventare batterista jazz. Lasciata la scuola a quattordici anni e dopo aver completato il servizio militare, pensò di recarsi in America per studiare con i più grandi batteristi del mondo. Ma viaggi e soggiorni all’estero costavano molto. Così pensò che il modo migliore fosse quello di ottenere un lavoro come steward d’aereo, lavoro che gli avrebbe permesso di raggiungere frequentemente gli Stati Uniti; tuttavia, la compagnia aerea alla quale s’era rivolto non aveva carenze d’organico nel campo degli steward, ma un posto vacante nell’unità fotografica tecnica. O’Neill accettò il nuovo lavoro, integrando la formazione tecnica con un’apertura artistica al mezzo fotografico. Capì immediatamente che con una macchina in mano avrebbe potuto fotografare personaggi di rilievo al terminal dell’aeroporto. Si licenziò dalla compagnia aerea e si diede al fotogiornalismo, con alcune incursioni nella fotografia artistica.

Nel video le fotografie di Brigitte Bardot scattate a O’ Neill

Musica: Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot – Bonnie & Clyde