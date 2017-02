La voce dei grandi artisti. Voce e gesti di Keith Haring. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995







L’opera non richiede grandi completamenti biografici o notizie accessorie, se noi dovessimo leggerla per come è stata concepita, cioè come un messaggio rivolto all’esterno. Ma poichè spesso parla anche a chi la produce, come se fosse un entità estranea al proprio autore, risultano sempre interessanti elementi di completamento. Non solo biografici. Ma antropologici. Una voce ci dice tanto, come le posture che assumiamo nel parlare. E non ci sarà difficile cogliere nelle parole pronunciate e nelle immagini di questo ragazzo – che sfidava la polizia per disegnare nelle cattedrali del metro – tutti gli indizi che portano a una persona timida, educata, timorosa di raccontarsi. Un video da vedere e da studiare





