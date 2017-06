L’albergo all’aperto di due artisti svizzeri. Gli hotel più strani del mondo. Video

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Belle le foto, divertente il concetto. E impagabile, per quanto scomoda, la nottata. E’ in Svizzera, a 1.960m di altitudine – a Safiental, nel cantone dei Grigioni. Un pavimento, un letto matrimoniale, due comodini e due lampade – il Null Stern Hotel, l’ hotel totalmente all’aperto che riduce all’essenziale ogni servizio – il primo bagno disponibile è a dieci minuti di cammino – ma che dispone di un maggiordomo. E diciamolo: di un gran-letto. Un hotel senza stelle, ma che ne ha milioni e milioni sulla volta celeste. E provate voi – per quanto stretti stretti, imbullonati nell’abbraccio e perfettamente impiumonati – il fresco che fischia da quelle parti.

Il Null Stern Hotel è stato ideato da Frank e Patrik Riklin, fratelli gemelli, realizzato con la collaborazione di uno splendido maitre professionale, Daniel Charbonnier. Ma è un gioco solo a metà perchè dormire – o meglio: vegliare – nella stanza più panoramica del mondo costa 250 franchi svizzeri a notte.

I due artisti hanno già lavorato sul concetto di accoglienza, di naturalezza, di ospitalità, di artificiosità che sta in ogni esperienza alberghiera. Tra il 2008 e il 2010 Frank e Patrik avevano operato sugli spazi di un bunker anti-atomico, nel cantone di San Gallo in Svizzera, trasformando il luogo in un hotel “a zero comodità”. Pure il prezzo era contenuto, poichè la parte concettuale era superiore a quella “commerciale”. Dormire in quel luogo sottoterra, senza alcuna comodità, costava dieci franchi a notte. Ma nel mondo sono tanti gli hotel che “lo fanno strano”. Eccone, nel video, una selezione divertente.