Perché il pittore Piero di Cosimo era “più simile a una bestia che a un uomo”

Gli Stati Uniti hanno presentato una mostra dedicata aPiero di Cosimo, lavorando sull’eccentricità del maestro, il cui genio fu oscurato da altri giganti, tra i quali certamente Botticelli. “Gli artisti possono essere eccentrici -scrive il New York Times – ma i capricci del maestro del Rinascimento italiano di Piero di Cosimo sono leggendari. Si dice che fosse terrorizzato di temporali e così pirofobico- aveva cioè un orrore per il fuoco – che raramente cucinava il cibo, nutrendosi principalmente delle uova sode che si preparava a 50 alla volta, mentre riscaldava la colla per la sua arte. Egli non ha mai pulito il suo studio e non potava o tagliava gli alberi nel suo frutteto. Giorgio Vasari, il biografo del Rinascimento, ha descritto Piero come vivente “più simile a una bestia che un uomo.”‘

Dopo aver sottolineato l’osservazione attenta, da parte di Piero di Cosimo, della pittura di Leonardo, Vasari evidenzia l’intensa inventiva dello stravagantissimo artista, la cui genialità poteva essere collegata a un modo diverso di vedere il mondo, svelandone così i lati meno evidenti a tutti coloro i quali mostrassero equilibri psichici più consolidati. Tra le stranezze elencate da Vasari, il fatto che Piero di Cosimo amava osserva i muri sui quali i passanti sputavano. Il pittore si avvicinava alla parete per ricavare, da quelle macchie e da quei disegni casuali, forme compiute, con cavalieri e soldati in battaglia o favolose città (leggi e confonta il nostro articolohttp://www.stilearte.it/quando-una-macchia-suggerisce-la-struttura-del-dipinto/ ).

Ma i comportamenti eccentrici, che stanno divertendo tanto gli americani non finiscono qui. Leggiamo il passo di Vasari:

“E bene lo dimostrò meglio dopo la morte di Cosimo,

che egli del continuo stava rinchiuso, e non si lasciava

veder lavorare, e teneva una vita da uomo piuttosto

bestiale che umano. Non voleva che le stanze si spaz-

zassimo; voleva mangiare allora che la fame veniva; e

non voleva che si zappasse o potasse i frutti dell’orto,

anzi lasciava crescere le viti e andare i tralci per terra;

ed i fichi non si potavono mai ne gli altri alberi, anzi

si contentava veder salvatico ogni cosa, come la sua na-

tura; allegando che le cose d’essa natura bisogna lassarle

custodire a lei, senza farvi altro. Recavasi spesso a ve-

dere o animali o erbe o qualche cosa che la natura fa

per istranezza ed a caso di molte volte, e ne aveva un

contento e una satisfazione che lo furava tutto a se stesso,

e replicavalo ne suoi ragionamenti tante volte, che ve-

niva talvolta, ancor che e se n’avesse piacere, a fastidio.

Fermavasi talora a considerare un muro, dove lunga-

mente fusse stato sputato da persone malate, e ne ca-

vava le battaglie de cavagli e le più fantastiche città e

più gran paesi che si vedesse mai: simil faceva de nuvoli

dell’aria.”

LE VITE

DE’ PIU’ ECCELLENTI

PITTORI SCULTORI ED ARCHITETTORI

SCRITTE

DA

GIORGIO VASARI

PITTORE ARETINO

seconda edizione

PIERO DI COSIMO

PITTOR FIORENTINO



( Nato nel 1462 ; morto nel 1521 )

Mentre che il Giorgione ed il Correggio con grande

loro loda e gloria onoravano le parti di Lombardia, non

mancava la Toscana ancor ella di belli ingegni, fra’ quali

non fu de’ minimi Piero figliuolo d’un Lorenzo orafo

ed allievo di Cosimo Rosselli, e però chiamato sempre

e non altrimenti inteso che per Piero di Cosimo: poiché

in vero non meno si ha obligo e si debbe riputare per

vero padre quel che c’insegna la virtù e ci dà il bene

essere, che quello che ci genera e dà l’ essere semplice-

mente. Questi dal padre, che vedeva nel figliuolo vivace

ingegno ed inclinazione al disegno, fu dato in cura a

Cosimo, che lo prese più che volentieri: e fra molti di-

scepoli eh’ egli aveva, vedendolo crescere con gli anni e

con la virtù, gli portò amore come a figliuolo, e per tale

lo tenne sempre. Aveva questo giovane da natura uno

spirito molto elevato, ed era molto stratto e vario di

fantasia dagli altri giovani che stavono con Cosimo per

imparare la medesima arte. Costui era qualche volta

tanto intento a quello che faceva, che ragionando di

qualche cosa, come suole avvenire, nel fine del ragiona-

mento bisognava rifarsi da capo a raccontargniene , es-

sendo ito col cervello ad un’altra sua fantasia. Ed era

similmente tanto amico della solitudine, che non aveva

piacere se non quando pensoso da se solo poteva andar-

sene fantasticando e fare suoi castelli in aria. Onde aveva

cagione di volergli ben grande Cosimo suo maestro, per-

chè se ne serviva talmente nell’opere sue, che spesso

spesso gli faceva condurre molte cose che erano d’im-

portanza, conoscendo che Piero aveva e più bella ma-

niera e miglior giudizio di lui. Per questo lo menò egli

seco a Roma, quando vi fu chiamato da papa Sisto per

far le storie della cappella, in una delle quali Piero fece

un paese bellissimo, come si disse nella Vita di Cosimo. 1

E perchè egli ritraeva di naturale molto eccellentemente,

fece in Roma dimolti ritratti di persone segnalate, e

particularmente quello di Verginio Orsino e di Ruberto

Sanseverino, i quali misse in quelle istorie. Ritrasse an-

cora poi il duca Valentino, figliuolo di papa Alessandro VI:

la qual pittura oggi, che io sappia, non si trova; ma bene

il cartone di sua mano, ed e appresso al reverendo e

virtuoso messer Cosimo Bartoli proposto di San Gio-

vanni. Fece in Fiorenza molti quadri a più cittadini,

sparsi per le lor case, che ne ho visti de’ molto buoni;

e così diverse cose a molte altre persone. È nel novi-

ziato di San Marco, in un quadro, una Nostra Donna

ritta col Figliuolo in collo, colorita a olio: e nella chiesa

di Santo Spirito di Fiorenza lavorò alla cappella di Gino

Capponi una tavola, che vi è dentro una Visitazione di

Nostra Donna con San Nicolò e un Sant’Antonio che

legge con un par d’occhiali al naso, che è molto pronto.

Quivi contrafece uno libro di cartapecora un pò vecchio,

che par vero; e così certe palle a quel San Niccolò, con

certi lustri, ribattendo i barlumi e riflessi l’una nell’al-

tra, che si conosceva infino allora la stranezza del suo

cervello, ed il cercare che e’ faceva delle cose diffìcili.”

E bene lo dimostrò meglio dopo la morte di Cosimo,

che egli del continuo stava rinchiuso, e non si lasciava

veder lavorare, e teneva una vita da uomo piuttosto

bestiale che umano. Non voleva che le stanze si spaz-

zassimo; voleva mangiare allora che la fame veniva; e

non voleva che si zappasse o potasse i frutti dell’orto,

anzi lasciava crescere le viti e andare i tralci per terra;

ed i fichi non si potavono mai ne gli altri alberi, anzi

si contentava veder salvatico ogni cosa, come la sua na-

tura; allegando che le cose d’essa natura bisogna lassarle

custodire a lei, senza farvi altro. Kecavasi spesso a ve-

dere o animali o erbe o qualche cosa che la natura fa

per istranezza ed a caso dimolte volte, e ne aveva un

contento e una satisfazione che lo furava tutto a se stesso,

e replicavalo ne suoi ragionamenti tante volte, che ve-

niva talvolta, ancor che e se n’avesse piacere, a fastidio.

Fermavasi talora a considerare un muro, dove lunga-

mente fusse stato sputato da persone malate, e ne ca-

vava le battaglie de cavagli e le più fantastiche città e

più gran paesi che si vedesse mai: simil faceva de nuvoli

dell’ aria.

Diede opera al colorire a olio, avendo visto certe cose

di Lionardo fumeggiate e finite con quella diligenza estre-

ma, che soleva Lionardo quando e voleva mostrar l’arte;

e così Piero, piacendoli quel modo, cercava imitarlo,

quantunque egli fusse poi molto lontano da Lionardo,

e dall’altre maniere assai stravagante, perchè bene si

può dire che e’ la mutasse quasi a ciò eh’ e’ faceva. E se

Piero non fusse stato tanto astratto, e avesse tenuto più

conto di se nella vita, che egli non fece, arebbe fatto

conoscere il grande ingegno che egli aveva, di maniera

che sarebbe stato adorato; dove egli per la bestialità

sua fu piuttosto tenuto pazzo, ancora che egli non facesse

male se non a se solo nella fine, e benefizio ed utile con

le opere all’ arte sua. Per la qual cosa doverebbe sempre

ogni buono ingegno ed ogni eccellente artefice, ammae-

strato da questi esempli, aver gli occhi alla fine. Ne la-

sciare di dire che Piero nella sua gioventù, per essere

capriccioso e di stravagante invenzione, fu molto ado-

perato nelle mascherate che si fanno per carnovale, e

fu a que’ nobili giovani fiorentini molto grato, avendogli

lui molto migliorato e d’ invenzione e d’ ornamento e di

grandezze e pompa quella sorte di passatempi. E si dice

che fu de’ primi che trovasse di mandargli fuora a guisa

di trionfi, o almeno gli migliorò assai con accomodare

l’ invenzione della storia non solo con musiche e parole

a proposito del subietto, ma con incredibil pompa d’ac-

compagnatura di uomini a pie ed a cavallo, di abiti ed

abigliamenti accomodati alla storia: cosa che riusciva

molto ricca e bella, ed aveva insieme del grande e dello

itìgegnioso. E certo era cosa molto bella a vedere, di

notte, venticinque o trenta coppie di cavalli ricchissima-

mente abigliati, co’lor signori travestiti secondo il sug-

getto della invenzione; sei o otto staffieri per uno, ve-

stiti d’una livrea medesima, con le torcie in mano, che

talvolta passavano il numero di quattrocento; e il carro

poi o trionfo pieno di ornamenti o di spoglie, e bizzar-

rissime fantasie: cosa che fa assottigliare gli ingegni, e

dà gran piacere e satisfazione a’ popoli.

Fra questi, che assai furono ed ingegniosi, mi piace

toccare brevemente d’uno che fu principale invenzione

di Piero già maturo d’anni, e non come molti piacevole

per la sua vaghezza, ma, per il contrario, per una strana

e orribile ed inaspettata invenzione di non piccola sati-

sfazione a’ popoli; che come ne’ cibi talvolta le cose agre,

così in quelli passatempi le cose orribili, purché sieno

fatte con giudizio ed arte, dilettano maravigliosamente

il gusto umano: cosa che apparisce nel recitare le tra-

gedie. Questo fu il carro della Morte, da lui segretissi-

mamente lavorato alla sala del Papa, che mai se ne

potette spiare cosa alcuna, ma fu veduto e saputo in un

medesimo punto. Era il trionfo un carro grandissimo

tirato da bufoli, tutto nero e dipinto d’ossa di morti e

di croce bianche; e sopra il carro era una Morte gran-

dissima in cima, con la falcie in mano; ed aveva in giro

al carro molti sepolcri col coperchio: ed in tutti que 1 luo-

ghi che il trionfo si fermava a cantare, s’aprivano e

uscivano alcuni vestiti di tela nera, sopra la quale erano

dipinte tutte le ossature di morto nelle braccia, petto,

rene e gambe, che il bianco sopra quel nero, ed appa-

rendo di lontano alcune di quelle torcie con maschere

che pigliavano col teschio di morto il dinanzi e dirieto

e parimente la gola, oltra al parere cosa naturalissima,

era orribile e spaventosa a vedere; e questi morti, al

suono di certe trombe sorde e con suon roco e morto,

uscivano mezzi di que’ sepolcri, e sedendovi sopra, can-

tavano in musica piena di malenconia quella oggi nobi-

lissima canzone:

Dolor, pianto e penitenzia, ec.

Era innanzi e adrieto al carro gran numero di morti

a cavallo sopra certi cavagli con somma diligenzia scelti

de’ più secchi e più strutti che si potessin trovare, con

covertine nere piene di croci bianche; e ciascuno aveva

quattro staffieri vestiti da morti con torcie nere, ed uno

stendardo grande nero, con croci ed ossa e teste di morto.

Appresso al trionfo si strassinava dieci stendardi neri; e

mentre camminavano, con voce tremanti ed unite diceva

quella compagnia il Miserere, salmo di Davit.

Questo duro spettacolo, per la novità, come ho detto,

e terribilità sua, misse terrore e maraviglia insieme in

tutta quella città; e sebbene non parve nella prima giunta

cosa da carnovale, nondimeno per una certa novità, e

per essere accomodato tutto benissimo, satisfece agli

animi di tutti; e Piero, autore ed inventore di tal cosa,

ne fu sommamente lodato e commendato, e fu cagione

che poi di mano in mano si seguitassi di fare cose spi-

ritose e d’ingegnosa invenzione; che in vero per tali

suggetti e per condurre simil feste non ha avuto questa

città mai paragone; ed ancora in quje’ vecchi che lo vi-

dero ne rimane viva memoria, ne si saziano di celebrar

questa capricciosa invenzione. Senti 1 dire io a Andrea di

Cosimo, 1 che fu con lui a fare questa opera, ed Andrea

del Sarto, che fu suo discepolo e vi si trovò anche egli,

che e’ fu opinione in quel tempo, che questa invenzione

fussi fatta per significare la tornata della Casa de’ Me-

dici, del dodici in Firenze; perchè allora che questo trionfo

si fecie erano esuli, e come dire morti, che do vessino in

breve resuscitare; ed a questo fine interpretavano quelle

parole che sono nella canzone:

Morti siam, come vedete;

Così morti vedren voi :

Fummo già come voi siete;

Vo’ sarete come noi, ec,

volendo accennare la ritornata loro in casa, e quasi come

una resurrezione da morte a vita, e la cacciata ed abas-

samento de’contrarj loro: oppure che russe, che molti

dallo effetto che seguì della tornata in Firenze di quella

illustrissima Casa, come son vaghi gli ingegni umani di

applicare le parole e ogni atto che nascie prima, agli

effetti che seguon poi, che gli fu dato questa interpre-

tazione. Certo è che questo fu allora oppinione di molti,

e se ne parlò assai.

Ma ritornando all’arte ed azioni di Piero, fu allogato

a Piero una tavola alla cappella de Tedaldi nella chiesa

de Frati de’ Servi, dove eglino tengono la veste ed il

guanciale di San Filippo lor frate; nella quale fìnse la

Nostra Donna ritta, che e rilevata da terra in un dado,

e con un libro in mano, senza il Figliuolo, che alza la

testa al cielo, e sopra quella è lo Spirito Santo che la

illumina. We ha voluto che altro lume che quello che

fa la colomba lumeggi e lei e le figure che le sono in-

torno, come una Santa Margherita ed una Santa Cate-

rina che la adorano ginocchioni ; e ritti son a guardarla

San Pietro e San Giovanni Evangelista, insieme con San

Filippo frate de 1 Servi e Sant’Antonino arcivescovo di

Firenze; oltra che vi fece un paese bizzarro e per gli

alberi strani e per alcune grotte. E per il vero, ci sono

parti bellissime; come certe teste che mostrano e disegno

e grazia, oltra il colorito molto contino vato: e certa-

mente che Piero possedeva grandemente il colorire a

olio. Fecevi la predella con alcune storiette piccole, molto

ben fatte; ed in fra l’altre ve n’è una quando Santa

Margherita esce del ventre del serpente, che per aver

fatto quello animale e contraffatto e brutto, non penso

che in quel genere si possa veder meglio, mostrando il

veleno per gli occhi, il fuoco e la morte in uno aspetto

veramente pauroso. ‘ E certamente che simil cose non

credo che nessuno le facesse meglio di lui, ne le ima-

ginasse a gran pezzo; come ne può render testimonio

un mostro marino che egli fece e donò al magnifico Giu-

liano de’ Medici, che per la deformità sua è tanto stra-

vagante, bizzarro e fantastico, che pare impossibile che

la natura usasse e tanta deformità e tanta stranezza

nelle cose sue. Questo mostro e oggi nella guardaroba

del duca Cosimo de Medici; così come è anco, pur di

mano di Piero, un libro d’animali della medesima sorte,

bellissimi e bizzarri, tratteggiati di penna diligentissi-

mamente, e con una pazienza inestimabile condotti; il

quale libro gli fu donato da messer Cosimo Bartoli pro-

posto di San Giovanni, mio amicissimo e di tutti i nostri

artefici, come quello che sempre si è dilettato ed ancora

si diletta di tale mestiero. 1 Fece parimente in casa di

Francesco del Pugliese intorno a una camera diverse

storie di figure piccole; ne si può esprimere la diversità

delle cose fantastiche che egli in tutte quelle si dilettò

dipignere, e di casamenti e d’animali e di abiti e stru-

menti diversi, ed altre fantasie, che gli sovvennono per

essere storie di favole. Queste istorie, doppo la morte

di Francesco del Pugliese e de 1 figliuoli, sono state le-

vate, ne so ove sieno capitate. E così un quadro di Marte

e Venere con i suoi amori e Vulcano, fatto con una

grande arte e con una pazienza incredibile. Dipinse Piero

per Filippo Strozzi vecchio un quadro di figure piccole,

quando Perseo libera Andromeda dal mostro; che v’è

dentro certe cose bellissime: il qual è oggi in casa il

signor Sforza Almeni, primo cameriere del duca Cosimo,

donatogli da messer Giovanni Batista di Lorenzo Strozzi,

conoscendo quanto quel signore si diletti della pittura e

scoltura; e egli ne tien conto grande, perchè non fecie

mai Piero la più vaga pittura né la meglio finita di

questa, atteso che non e possibile veder la più bizzarra

orca marina ne la più capricciosa di quella che si im-

maginò di dipignere Piero, con la più fiera attitudine di

Perseo che in aria la percuote con la spada. Quivi fra ‘1

timore e la speranza si vede legata Andromeda, di volto

bellissima; e qua innanzi molte genti con diversi abiti

strani sonando e cantando, ove sono certe teste che ri-

dano e si rallegrano di vedere liberata Andromeda, che

sono divine. Il paese e bellissimo, e d’un colorito dolce

e grazioso; e quanto si può unire e sfumare colori, con-

dusse questa opera con estrema diligenzia.

Dipinse ancora un quadro, dov’ e una Venere ignuda

con un Marte parimente, che spogliato nudo dorme so-

pra un prato pien di fiori; ed attorno son diversi amori,

che chi in qua chi in là traportano la celata, i bracciali

e l’altre arme di Marte. Evvi un bosco di mirto, ed un

Cupido che ha paura d’un coniglio: così vi sono le co-

lombe di Yenere e l’altre cose di amore. Questo quadro

è in Fiorenza in casa Giorgio Vasari, tenuto in memoria

sua da lui, perchè sempre gli piacquer i capricci di questo

maestro. Era molto amico di Piero lo spedalingo de-

gl’Innocenti; e volendo far fare una tavola che andava

all’entrata di chiesa a man manca, alla cappella del

Pugliese, la allogò a Piero, il qual con suo agio la con-

dusse al fine: ma prima fece disperare lo spedalingo, che

non ci fu mai ordine che la vedesse se non finita; e

quanto ciò gli paresse strano e per l’amicizia e per il

sovvenirlo tutto il dì di danari, e non vedere quel

non gliele voleva dare se non vedeva V opera : ma minac-

ciato da Piero che guasterebbe quel che aveva fatto,

fu forzato dargli il resto, e con maggior collera che

prima, aver pazienza che la mettesse su. E in questa

sono veramente assai cose buone. 1 Prese a fare per una

cappella una tavola nella chiesa di San Piero Gattolini,

e vi fece una Nostra Donna a sedere, con quattro figure

intorno, e due Angeli in aria che la incoronano: opera

condotta con tanta diligenzia, che n’acquistò lode ed

onore: la quale oggi si vede in San Friano, sendo rovi-

nata quella chiesa. 2 Fece una tavoletta della Concezione

nel tramezzo della chiesa di San Francesco da Fiesole;

la quale è assai buona cosetta, sendo le figure non molto

grandi. 3 Lavorò per Griovan Vespucci, che stava dirim-

petto a San Michele della via de’ Servi, oggi di Pier Sal-

viati, alcune storie baccanarie che sono intorno a una

camera; nelle quali fece sì strani fauni, satiri e silvani,

e putti e baccanti, che è una maraviglia a vedere la di-

versità de’ zaini e delle vesti, e la varietà delle cere ca-

prine, con una grazia ed imitazione verissima. Evvi in

una storia Sileno a cavallo su uno asino con molti fan-

ciulli, chi lo regge e chi gli dà bere; e si vede una letizia

al vivo, fatta con grande ingegno.

E, nel vero, si conosce in quel che si vede di suo uno

spirito molto vario ed astratto dagli altri, e con certa

sottilità nello investigare certe sottigliezze della natura

che penetrano, senza guardare a tempo o fatiche, solo

per suo diletto e per il piacere dell’ arte. E non poteva

già essere altrimenti, perchè, innamorato di lei, non cu-

rava de’ suoi comodi, e si riduceva a mangiar continua-

mente ova sode, che, per rispiarmare il fuoco, le coceva

quando faceva bollir la colla; e non sei o otto per volta,

ma una cinquantina; e tenendole in una sporta, le con-

sumava a poco a poco : nella quale vita così stranamente

godeva, che l’altre, appetto alla sua, gli parevano ser-

vitù. Aveva a noia il piagner de’ putti, il tossir degli

uomini, il suono delle campane, il cantar de’ frati: e

quando diluviava il cielo d’acqua, aveva piacere di veder

rovinarla a piombo da’ tetti e stritolarsi per terra. Aveva

paura grandissima delle saette, e quando e’ tonava straor-

dinariamente, si inviluppava nel mantello, e serrato le

finestre e l’uscio della camera, si recava in un cantone fin

che passasse la furia. Nel suo ragionamento era tanto

diverso e vario, che qualche volta diceva sì belle cose,

che faceva crepar dalle risa altrui. Ma per la vecchiezza,

vicino già ad anni ottanta, era fatto sì strano e fanta-

stico, che non si poteva più seco. Non voleva che i gar-

zoni gli stessino intorno, di maniera, che ogni aiuto per

la sua bestialità gli era venuto meno. Venivagli voglia di

lavorare, e per il parletico non poteva, ed entrava in

tanta collera, che voleva sgarare le mani che stessino

ferme ; e mentre che e’ borbottava , o gli cadeva la mazza

da poggiare, o veramente i pennelli, che era una com-

passione. Adiravasi con le mosche, e gli dava noja infìno

a l’ombra. E così ammalatosi di vecchiaja, e visitato pure

da qualche amico, era pregato che dovesse acconciarsi

con Dio: ma non li pareva avere a morire, e tratteneva

altrui d’oggi in domane; non che e’ non fussi buono e

non avessi fede; che era zelantissimo, ancora che nella

vita fusse bestiale. Ragionava qualche volta de’ tormenti

che per i mali fanno distruggere i corpi, e quanto stento

patisce chi consumando gli spiriti a poco a poco si muore:

il che è una gran miseria. Diceva male de’ medici, degli

speziali e di coloro che guardano gli ammalati e che gli

fanno morire di fame; oltra i tormenti degli sciloppi,

medicine, cristieri, e altri martori, come il non essere

lasciato dormire quando tu hai sonno, il fare testamento,

il veder piagnere i parenti, e lo stare in camera al buio:

e lodava la giustizia, che era così bella cosa l’andare

alla morte, e che si vedeva tant’aria e tanto popolo,

che tu eri confortato con i confetti e con le buone pa-

role; avevi il prete ed il popolo che pregava per te, e

che andavi con gli Angeli in paradiso; che aveva una

gran sorte chi n’usciva a un tratto. E faceva discorsi e

tirava le cose a’ più strani sensi che si potesse udire.

Laonde per sì strane sue fantasie vivendo stranamente,

si condusse a tale, che una mattina fu trovato morto

appiè d’una scala, l’anno 1521; ed in San Pier Mag-

giore gli fu dato sepoltura.

S’ io strano , et strane fur le mie figure ;

Diedi in tale stranezza et grazia et arte;

Et chi strana il disegno a parte a parte ,

Dà moto, forza, et spirto alle pitture ».

Molti furono i discepoli di costui, e fra gli altri An-

drea del Sarto, che valse per molti. Il suo ritratto s’è

avuto da Francesco da San Gallo, che lo fece mentre

Piero era vecchio, come molto suo amico e domestico:

il qual Francesco ancora ha di mano di Piero (che non

la debbo passare) una testa bellissima di Cleopatra con

uno aspido avvolto al collo, e dua ritratti, l’uno di Giu-

liano suo padre, l’altro di Francesco Giamberti suo avolo,

che paion vivi.

