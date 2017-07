L’apoteosi di Vivaldi e di Venezia in una mostra-immersione. Qui il trailer. Guarda e ascolta

Sensazioni, profumi, musiche splendide – quelle di Vivaldi – effetti di luci e suoni, scenografie virtuali da brivido al Museo Diocesano di San Marco, a Venezia.

Il visitatore viene accolto nella prima sala, nell’oscurità. E qui iniziano le note de Le quattro stagioni. Una voce fuori campo racconta che il bambino ha imparato a suonare il violino con il padre, dal quale è stato destinato alla carriera religiosa. Poi tutto si moltiplica nella gioia assoluta della città e dei violini. Acqua cielo, volute baroccche, nuvole. E ‘l’esplosione di immagini proiettate dal ritmo twirling videomapping del Four Seasons, il colpo finale. Per una decina di minuti, sembra lasciare il XXI secolo e di essere trasportati nella Venezia settecentesca.

Viva Vivaldi al Museo Diocesano, San Marco, Venezia, fino al 31 dicembre 2018

