Le Corbusier: Ville Savoye, Poissy (1928-31) spiegata dallo storico Bucci. Il video

Una bella lezione, agile e rapida, e per questo molto efficace – è tenuta in questo video dal professor Federico Bucci, docente del Politecnico di Milano, su Ville Savoye Poissy (1928-31), in Francia, progettata Le Corbusier. Questo viaggio rapido ci consente di inquadrare i principali fenomeni del Novecento legati a una svolta del modo di progettare e di costruire, tra nette cesure con il passato e l’acquisizione di suggestioni dell’arte d’avanguardia

Federico Bucci (Foggia,1959) è professore ordinario di “Storia dell’architettura” presso il Politecnico di Milano, dove è Delegato del Rettore per gli Archivi e le Biblioteche, Prorettore

del Polo territoriale di Mantova e responsabile della Cattedra Unesco. È stato visiting professor alla Texas A&M University, all’Istituto di Architettura di Mosca, alla Universidad de Los Andes di Merida, Venezuela, alla Pontificia Universidad Catolica de Chile, alla University of Southern California di Los Angeles e all’ETSAB di Barcellona. Ha lavorato presso l’archivio dell’Albert Kahn Inc. (Detroit) e il CCA (Montrèal). È stato membro dell’American Society of Architectural Historians e ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha curato mostre sull’architettura italiana e pubblicato diversi volumi, tra cui: Albert Kahn: architect of Ford, New York 1993; Luigi Moretti. Opere e scritti, Milano 2000; Franco Albini, Milano 2010. Ha lavorato nelle redazioni di “Domus”, “Quaderni di architettura”, “Rassegna”, “L’architettura. Cronache e storia” e attualmente è redattore di “Casabella”.