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Le nuove, grandiose illusioni ottiche nella pittura sull’asfalto. Il video

Pubblicato da Redazione in Illusioni ottiche nell'arte, News 9 giugno 2017

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La street art è soprattutto una pittura di protesta e di affermazione dell’identità dei gruppi giovanili che vivono ai margini della società borghese e dell’ideologia consumistica. Ma sempre più spesso, accanto all’ormai tradizionale pittura visionaria urbana, corre una via finalizzata a creare opere di grande effetto scenografico, che tendono a dilatare lo spazio asfittico delle città, creando mondi paralleli


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