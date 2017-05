Le statue che si muovono. Fluidi volti espressivi alla Certosa di Bologna. Video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

La Certosa di Bologna è uno dei massimi esempi di musei a cielo aperto in cui opere di scultura neoclassica sono in confronto e dialogo con opere contemporanee. Molti illustri personaggi trovano riposo tra i chiostri e molte storie sono narrate, storie ai più sconosciuti ma che meritano invece di essere raccontate. In questo video morphing vederete qualche opera e potrete avere la possibilità unica di avvicinarvi attraverso un viaggio visivo che potrebbe diventare presto reale, perchè la Certosa di Bologna è un luogo così magico e ricco di storia che merita di essere visitato.







