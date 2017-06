Le tavole di Deveria: quando le donne sono silenziose ascoltano il diavoletto

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

DA UN POOL DI ESPERTI, QUADRI, STAMPE, OGGETTI D’ANTIQUARIATO, DI MODERNARIATO, TAPPETI, MONETE ECC? TUTTE LE CATEGORIE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE GRATUITA SONO NELLA FOTO QUI SOTTO. NON E’ NECESSARIO AVERE CAPOLAVORI. OD OPERE SUPER-FIRMATE



ACCEDI, SENZA IMPEGNO ALCUNO, AL SERVIZIO GRATUITO DI VALUTAZIONE OFFERTO DA CATAWIKI, NOSTRO PARTNER TECNICO, CLICCANDO SUL LINK QUI DI SEGUITO, QUELLO COLOR ARANCIONE. ACCEDERAI ALLA PAGINA DEDICATA.

TI DIRANNO IL VALORE DELL’OPERA E DEGLI OGGETTI E, SE POI, VORRAI VENDERE, POTRAI FARLO ANCHE ATTRAVERSO LO STESSO SERVIZIO OFFERTO DALLA CASA D’ASTE EUROPEA, FONDATA IN OLANDA, CHE HA MILIONI DI CLIENTI IN TUTTO IL MONDO. OPPURE COMPIERE LA TUA SCELTA LIBERA. NON CI SONO VINCOLI. E TUTTO AVVERRA’ NELLA COMPLETA TUTELA DELLA TUA PRIVACY. IL LINK SERVIZIO GRATUITO VALUTAZIONE. ECCOLO: www.catawiki.it/ stilearte-valutazioni



Ecco l’azione martellante di un diavolo burlesco e tentatore, letteralmente penetrante, con le sue argomentazioni, alle quali, per quanto le signore si oppongano con cogitante silenzio, non sono assolutamente in grado di resistere; specie quando lui induce il ricordo di certe parti anatomiche del maschio. C’è resistenza, in quei lunghi silenzi immoti in cui i pensieri femminei entrano in contrasto, ma il cedimento diventa potente quanto un elastico sempre più teso nella momentanea rinuncia. La congrega di diavoletti-satiri, irridenti e dispettosi ha il fine di far cadere anche le torri d’avorio. E ci riesce.

Quindi eccoli affacciarsi con un pene succedaneo in mano mentre la signora si pettina, insinuarsi in cucina e nelle carni di una casalinga che viene “cucinata” alla diavola, o ancora il demonietto che insegna alla signora la tecnica esatta per adescare – anche qui termine letterale – i maschi, nel corso di una divertente battuta di pesca in un torrente canterino, in cui le prede sono guizzanti peni, da condurre a riva e nel cestino. Siamo certamente. sotto il profilo temporale ormai lontani quasi due secoli dal giorno in cui queste lastre furono incise; e il costume è molto cambiato. Ma le opere, così sulfuree e mercuriali, ci fanno sorridere, se non mettiamo filtri moralistici tra la mente e le nostre labbra. Queste illustrazioni compartecipano del clima di un’epoca. Tanto per intenderci sui tempi: ricordate Victor Hugo, I miserabili? Ricordate l’oscurità di Notre Dame e i demoni-satiri delle gargouille, i mostri di pietra che raccolgono acque dalla gronda e la gettano a terra? Le atmosfere sono un po’ quelle.

Achille Deveria, al quale sono attribuite queste incisioni, era amico di Hugo nonché di tutti i poeti, gli scrittori e i pittori che lavoravano sull’oscurità, il sentimento, la nazione, il medioevo. E partecipò pertanto, attivamente, alla nascita del Romanticismo francese.

Deveria era nato a Parigi il 6 febbraio 1800, figlio di un ufficiale di Marina, e sarebbe morto il 23 dicembre 1857, dopo aver svolto un ruolo culturale di rilievo. Da ragazzo aveva iniziato l’attività artistica, prendendo lezioni di pittura da Anne-Louis Girodet-Trioson, poi da Louis Lafitte. Nel 1822, immediatamente dopo l’esordio al Salon, lui e il fratello Eugène avevano deciso di organizzare un corso di disegno, che sarebbe stato molto rinomato a Parigi.

Achille, che qui vediamo impegnato in alcuni divertissement erotici, ha praticato vari generi artistici ed è stato il primo ad applicare, in stampa, il colore alla litografia. Tra i ritratti incisi, ha prodotto quelli di Balzac,

Victor Hugo, Alexandre Dumas padre, Prosper Mérimée, Franz Liszt e di molti altri artisti e scrittori. Alfred Musset gli leggeva i suoi primi versi, per ottenere consigli e indicazioni.

Nel Salon del 1846, il suo lavoro viene notato dalla critica. Scrive, in quell’occasione, Charles Baudelaire: “Questo è un bel nome, questo è un artista nobile e vero a nostro parere”. Nel 1849 viene nominato direttore del dipartimento di incisioni della Biblioteca Nazionale e assistente curatore del Dipartimento egizio del Louvre .

Passa gli ultimi anni, viaggiando in Egitto – uno dei suoi figli diventa un celebre egittologo – tra il disegno e la trascrizione delle antiche iscrizioni. Il 14 novembre 1855, due anni prima della morte, viene nominato Cavaliere della Legion d’Onore. Le stampe che vediamo in questa pagina furono pubblicate nel 1835 e sono connotate da un registro comico-grottesco, che ben delinea, comunque, il ruolo della psiche nei dissidi tra Es e Super-io. E sembra anticipare certe considerazioni di Freud sul rapporto tra isteria e deviazione della pulsione sessuale. Per questo anticipa Simbolismo, il decadentismo, e il Surrealismo.

ACCEDI GRATUITAMENTE, CLICCANDO SUL LINK, ALLA NOSTRA RICCHISSIMA RACCOLTA DI STUDI E SAGGI DEDICATA AD ARTE ED EROS. SE VUOI SEGUIRE QUESTA RUBRICA QUOTIDIANA, VIENI SU STILE ARTE, DIGITANDO QUESTI DUE NOMI SU GOOGLE, O SALVA LA RUBRICA STESSA PER NON PERDERE GLI AGGIORNAMENTI CHE AVVERRANNO AUTOMATICAMENTE

www.stilearte.it/category/arte-eros/

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

DA UN POOL DI ESPERTI, QUADRI, STAMPE, OGGETTI D’ANTIQUARIATO, DI MODERNARIATO, TAPPETI, MONETE ECC? TUTTE LE CATEGORIE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE GRATUITA SONO NELLA FOTO QUI SOTTO. NON E’ NECESSARIO AVERE CAPOLAVORI. OD OPERE SUPER-FIRMATE



ACCEDI, SENZA IMPEGNO ALCUNO, AL SERVIZIO GRATUITO DI VALUTAZIONE OFFERTO DA CATAWIKI, NOSTRO PARTNER TECNICO, CLICCANDO SUL LINK QUI DI SEGUITO, QUELLO COLOR ARANCIONE. ACCEDERAI ALLA PAGINA DEDICATA.

TI DIRANNO IL VALORE DELL’OPERA E DEGLI OGGETTI E, SE POI, VORRAI VENDERE, POTRAI FARLO ANCHE ATTRAVERSO LO STESSO SERVIZIO OFFERTO DALLA CASA D’ASTE EUROPEA, FONDATA IN OLANDA, CHE HA MILIONI DI CLIENTI IN TUTTO IL MONDO. OPPURE COMPIERE LA TUA SCELTA LIBERA. NON CI SONO VINCOLI. E TUTTO AVVERRA’ NELLA COMPLETA TUTELA DELLA TUA PRIVACY. IL LINK SERVIZIO GRATUITO VALUTAZIONE. ECCOLO: www.catawiki.it/ stilearte-valutazioni