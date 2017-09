PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Dal 2007, Lee JeeYoung 1983 corea del sud seoulspara l’invisibile. Mentre la fotografia tradizionale presenta estratti di realtà ai nostri occhi, l’artista offre estratti dal suo cuore, dalla sua memoria o dai suoi sogni. Restrainata dai limiti intrinseci del mezzo fotografico convenzionale, aggiunge ad essa la creatività plastica e la performance teatrale, per colpire la vita nelle sue immense esigenze di espressione e interrogazione.

Per settimane, a volte mesi, crea il tessuto di un universo nato dalla sua mente all’interno dei confini del suo studio di 3 x 6 m. Lo fa con infinite minuzie e straordinaria pazienza, al fine di escludere qualsiasi ulteriore alterazione fotografica. Così materializzati, questi mondi diventano reali e concretizzano: l’immaginazione ritorna alla tangibile e l’immagine di fotografia di una simile narrativa testimonia la loro realtà. Nel mezzo di ognuno di questi set è l’artista: quegli autoritratti non sono però mai frontali, dal momento che non è mai il suo aspetto visivo, ma la ricerca di un’identità, dei suoi desideri e della sua mente. Le sue creazioni agiscono come una catarsi che le permette di accettare la repressione sociale e le frustrazioni. Il momento necessario per impostare il palcoscenico dà il tempo di meditare sulle cause dei suoi conflitti interni e quindi esorcizzarli; una volta sperimentati, a loro volta diventano portenti di speranza.

Ricevente di diversi premi artistici tra cui il Premio Sovereign Art (2012), JeeYoung Lee è uno dei personaggi più promettenti del mondo giovanile coreano più giovane. Dopo l’enorme successo del suo primo spettacolo al di fuori della Corea con la OPIOM Gallery nel 2014, il suo lavoro è stato visto 500.000 volte su Reddit in soli 2 giorni ed è stato presentato nei media internazionali dagli Stati Uniti alla Cina (tutte le edizioni internazionali del Huffington Post, NBC news, CNN internazionale, Francia 3 Notizie nazionali, China Daily, ecc.).