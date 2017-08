Leggiadre gambe a volo di cigno. E tante posizioni. Gli affreschi delle terme di Pompei

Nello spogliatoio (apodyterium) delle di Pompei vennero realizzati sedici affreschi erotici – di cui otto ancora visibili – in cui venivano esplorati i modi, cioè le posizioni e le combinazioni offerte dalla sessualità. Peraltro, pare di capire, i realistici dipinti eseguiti da un ottima mano non dovevano costituire soltanto un elemento decorativo, ma, probabilmente, una sorta di pubblicità di un lupanare che si ipotizza fosse al piano superiore. Questo stabilimento termale era pubblico come utilizzo, ma di proprietà di un privato. Pertanto è ipotizzabile che, pur evitando la presenza, proibita, di prostitute alle terme, l’imprenditore potrebbe aver trovato il modo di aggirare la norma collocando le ragazze in un edificio attiguo o al piano superiore.

L’apodyterium, realizzato in opus reticulatum con volte a botte, pianta rettangolare ed al momento dello scavo fu rinvenuto quasi completamente colmo di terra e materiale eruttivo a cui si aggiungevano resti delle decorazioni del soffitto crollato: tra esse i sedici affreschi erotici che, oltre ad un poeta nudo, l’unica testimonianza, nella pittura romana, di un’opera che raffigura il rapporto sessuale tra due donne.

Splendida è leggiadra è la giovane donna, magra e flessuosa, che spalanca elegantemente le gambe alle ravvicinate attenzioni di un avventore vestito che sembra rendere omaggio, assaggiandolo, a questo corpo divino. Il pittore è molto sciolto e realistico nella realizzazione di questa figura. E, in genere, ogni segmento del ciclo d’affreschi è dotato da un’attenzione particolare a una descrizione molto realistica delle figure e degli amplessi.

