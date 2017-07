Lente impelle, nell’affresco la supplica della prostituta pompeiana al cliente di turno

L’affresco erotico rinvenuto nella Casa del Re di Prussia (VII.9.33) nell’antica città di Pompeii, attualmente esposto al Museo archeologico nazionale di Napoli, nelle sale chiamate Gabinetto Segreto mostra un’ardita scena in cui l’uomo possiede la donna, more ferarum. L’opera è realizzata con brutale realismo non costituisce soltanto uno strumento di eccitazione visiva dei clienti, ma un monito finalizzato a ridurre le conseguenze devastanti dell’ardore dei clienti, ai quali era consentita, pur con appello, questa posizione di dominio. L’iscrizione latina dipinta, parzialmente svanita, recita “LENTE IMPELLE”, è una richiesta della prostituta al cliente di turno: “Spingi piano”.

