Leonardo e il mistero dell’albero “impossibile”

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

La presenza, nell’Annunciazione di Leonardo, di un misterioso albero, ha animato molti dibattiti tra gli studiosi. Tra querce e comunissimi cipressi, spicca nel quadro un fusto che ricordaaraucana, una specie che, diffusa in Sudamerica, è però giunta in Italia solo nel 1822. E allora?Il genio di Vinci è sempre attento, fin nei minimi dettagli, nella rappresentazione di flora e fauna, quindi non può trattarsi di un soggetto fantastico: egli deve aver visto quella pianta con i propri occhi.

L’età rinascimentale pone l’uomo al centro di tutto e, di conseguenza, ne esalta il dominio e il controllo sulla natura. Il quadro di Leonardo porta in sé i germi di questo pensiero, come è rivelato da diversi particolari, a partire dalle architetture in cui è racchiuso il giardino, che simboleggiano, appunto, la capacità di plasmare a piacimento, secondo criteri razionali e logici, geometrici, ciò che usualmente è selvaggio e indisciplinato. Né va trascurato il fatto che documenti del tempo contengano riferimenti ad alberi potati in fogge curiose per scopi ornamentali. Cosicché sembra probabile che quello raffigurato nell’Annunciazione appartenga proprio a tale categoria. Con buona pace dell’Araucaria araucana.

L’ANNUNCIAZIONE DEL GIOVANE LEONARDO

Ci sono segreti da svelare nelle tavole di Leonardo? Ci sono davvero tratti di mistero nelle sue opere? Certo che ci sono.

Cosa significa la “Montagna sul mare” che nell’Annunciazione degli Uffizi si incastica al centro della tavola? E la città di porto turrita? E’ vero che l’Annunciazione rivela difficoltà prospettiche? A queste domande tenta di dare risposte il documentario, attraverso il testo del direttore degli Uffizi, Antonio Natali.

Valutazione gratuita quadri e oggetti / Come vendere e guadagnare da casa / Fare gli artisti e guadagnare si può

1- VALORE QUADRI E D'OGNI OGGETTO - Qui gratis valutazioni e stime, quotazioni, coefficienti INIZIA LA STIMA GRATUITA

Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita Servono un paio di foto - fatte anche con il- del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto lenell'ambito delladello stessoo manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

cliccare sul bottone arancione, qui sotto, per inviare le foto

TUTTO AVVIENE ON LINE. SENZA DOVER PARLARE CON NESSUNO. CLICCARE SUL LINK GRATUITO ARANCIONE QUI SOTTO, PER MANDARE FOTO E DESCRIZIONE OGGETTO PER LA STIMA GRATUITA E INFORMALE. PUOI COSI' CHIEDERE UN SEMPLICE PARERE sul valore di mercato dell'oggetto. E' dal 1995 che forniamo gratuitamente stime.

CLICCANDO TI SI APRIRA' UNA SCHEDA in cui dovrai mettere foto - è semplice come caricare un'immagine su Facebook - e indicare le dimensioni dell'oggetto

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

> Vendi le tue opere d'arte con Catawiki: Clicca qui, su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si apre una pagina come quella della fotografia qui sotto