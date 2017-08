Les fleurs de Paris, cartoline postali osé tra fine Ottocento e primo Novecento

Corps perdus è il titolo di un cortometraggio degli anni Ottanta elaborato dal francese José Grisel, a partire da una collezione di cartoline postali prevalentemente prodotte in Francia, a Parigi. Le immagini furono scattate tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento – la datazione risulta facile, osservando le pettinature e gli arredi – ed ebbero come oggetto soprattutto jeunes filles en fleur. Le ragazze che posavano per i fotografi, in genere, erano anche modelle di nudo per i pittori, in un periodo in cui la vita era davvero difficile. Ma questi petits fleurs irradiano bellezza e speranza. Speranza che si è materializzata nel loro futuro estremo, che è il nostro presente e siamo noi.

