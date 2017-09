Lev Tchistovsky, masturbazione e tumide orchidee. Nel video, le opere

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995>

Nudi femminili conturbanti, in pose dolcemente contratte, in molti casi mentre una mano tocca l’inguine. E, dall’altro lato, un pittura che ha per soggetto le orchidee, fiori che ricordano sia i testicoli – dai quali prendono il nome – ma, soprattutto, visivamente, la vulva. Nudi raffinatissimi, ma provocanti e fiori. Tripudio dei colori chiari dell’arte Déco e della commistione tra linearismo e rievocazione rocaille. Simbolico il reiterato uso delle orchidee, che richiamano, a livello simbolico, l’organo sessuale femminile, la sua grazia, le sue estroflessioni, più che i testicoli dal quale il loro nome deriva. Lev Tchistovsky nacque nel 1902 a Pskov,in Russia. Terminati gli studi all’Accademia di Belle Arti di Leningrado. Lasciò l’Unione Sovietica nel 1925 e per due anni frequentò le lezioni della Reale Accademia di Belle Arti di Roma, dove incontrò Irene Klestova, che divenne sua compagna fino alla morte. Per dipingere orchidee, ne coltivò di bellissime nel giardino con serra della sua residenza estiva di Cenevieres nel sud della Francia.

I dipinti di Tchistovsky sono stati oggetto di raccolte collezionistiche e, in ambito pubblico,opere dell’artista russo-francese sono al Museo russo di Leningrado, alla Galleria Tretiakoff a Mosca, al Castello di

Cagnes sur Mer e al Museo di Villefranche de Rouergue,vicino a Cenevieres,luogo in cui morì nel 1969.