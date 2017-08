Lexye Roxanne, guardandomi e fotografandomi nuda mi sento la donna del passato

Modella e fotografa, Lexye Roxanne ha mostrato le potenzialità estetiche di un bellezza quotidiana, non costruita, non assecondata da trucco, palestra o chirurgia estetica. Il fine è di portare in luce quei meccanismi seduttivi del bello che appartengono alla tradizione. Per questo, molto spesso, le immagini di Roxanne hanno ambientazioni antiche o sembrano provenire dalla morbidezza del filtro della memoria.