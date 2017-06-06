Lisa nei campi olandesi. Amit Bar ricorda la libertà nuda delle antiche campagne

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Lisa sta facendo una passeggiata nella natura dei Paesi Bassi. Fortunatamente è una giornata calda, così che è possibile anche rinfrescarsi in una piscina naturale. Sempre Amit Bar, con le sue modelle. Spesso con un filo di ironia – e di compiacimento – rispetto al nudo femminile. Il fotografo, nato in un kibbutz istraeliano, molto spesso lavora nelle zone di origine e, contemporaneamente, in Olanda
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